Karla Díaz aparece en las pantallas gigantes del Times Square

Karla Díaz reveló hace poco que ya se encontraba grabando la nueva temporada de su exitoso programa “Pinky Promise” que transmite a través de YouTube y que inició en 2020, durante la pandemia.

Pero esa no fue la única sorpresa que se llevaron sus suscriptores, porque además anunció que esta cuarta temporada contaría con un estudio de grabación en la ciudad de Los Ángeles, en California.

En este espacio, la integrante del grupo JNS, se desempeña como conductora y realiza entrevistas y divertidas dinámicas junto a sus invitados. Entre las celebridades que han participado, figuran: Paulina Rubio, José Eduardo Derbez, Manuel Turizo, Kenia OS, Vadhir, Dulce María y muchos otros más.

“Pinky Promise” se publicitó en el Times Square

A través de su cuenta oficial de YouTube, Karla Díaz compartió que la cuarta temporada de su programa, “Pinky Promise”, se está publicitando en las pantallas gigantes del Times Square.

“Hace muchos años tuve la oportunidad de visitar NYC, cuando conocí Times Square me quede sin palabras y soñé lo increíble que sería aparecer en una de esas pantallas tan emblemáticas algún día”, empieza el mensaje que escribió en el post.

“No sabía cómo ni cuándo sucedería, pero la ilusión de aparecer ahí era algo que deseaba con todo mi corazón. Ayer a las 12 de la noche la vida me sorprendió con una de las experiencias más bonitas que he tenido y me concedió ese sueño”, expresó la cantante evidentemente emocionada por compartir ese momento al que considera un logro en su carrera.

“Estreno 11 de agosto. Pinky Promise Takes Los Angeles”, se puede leer en una de las gigantescas pantallas de ese emblemático lugar de Nueva York, a la vez que presenta una serie de fotografías con Karla Díaz como portada.

Queda menos de un mes para averiguar que invitados traerá esta nueva temporada de “Pinky Promise”, que cada año parece subir de nivel.