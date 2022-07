Montserrat Oliver lo cuenta todo: me casé y me divorcié siendo virgen

Si bien Montserrat Oliver ha declarado abiertamente su inclinación sexual y la relación que sostiene desde hace años con la modelo Yaya Kosikova recientemente habló con Yordi Rosado para su canal de YouTube y confesó que tras 4 años de noviazgo aceptó casarse aunque tuvieron una amarga experiencia sexual, que a su juicio, no fue superada.

“Me casé con ese que me dio el primer beso”, relató. La boda por el civil e iglesia se celebraron en Monterrey y la luna de miel decidieron disfrutarla en Hawaii.

montserrat oliver

“Llega la noche de bodas y ‘oh sorpresa’. Al parecer, él también era casto y fue un desastre. No pasó nada. No quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y le dije: ‘pues ve al doctor’”, dijo. “Ni siquiera había estado con un hombre. Por mis circunstancias, me divorcié virgen”. expresó la modelo.

Montserrat dijo que por el tiempo de relación que había sostenido consideraba que debía seguir con los parámetros que espera la sociedad: “en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron”, aunque el inesperado contexto la halla conducido por un camino diferente.

Oliver se casó por el civil y la iglesia en Monterrey. Mientras que la luna de miel la celebró en Hawaii, una experiencia que no fue satisfactoria. “Ni siquiera había estado con un hombre. Yo me divorcié virgen”, declaró.

“Me acuerdo que, un día, [mi novio] me dio el anillo”, contó. “Me dio mucho nervio, me lo dio con un mono de peluche horrible y abajo del brazo traía el anillo, lo veía y le decía ‘no’ y él ‘sí’. Veía el anillo y decía ‘será que ya me quiero casar, tan pronto’”, precisó la famosa.

Oliver dijo que para el momento de recibir el anillo de compromiso tenía 22 años de edad y al año de haberlo recibido decidió casarse. No duda en decir que luego de esa experiencia a los 23 años no lo volvería a hacer.

“Me casé para toda la vida, esperando que se resolviera y todo, pero nunca se resolvió. Estuve cuatro años”, apuntó.

Relación con Yolanda Andrade

En medio del proceso de separación y divorcio Montserrat dijo que conoció a Yolanda Andrade, por el año 2000. Confesó que lo que sintió es la conductora de televisión la trataba muy bien.

“Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido”, dijo la actriz mexicana. “Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”