Russell Crowe: el Gladiador regresa a su ‘antigua oficina’ en Roma

Para los seguidores de Russell Crowe, en particular del poderoso personaje Máximo Décimo Meridio en la cinta Gladiador, resultó un momento nostálgico cuando el actor compartió fotografías al interior del Coliseo de Roma, que generó sentimientos encontrados entre los internautas.

“Llevar a los niños a ver mi antigua oficina”, tuiteó el actor australiano desde Roma, Italia, que enloqueció a sus seguidores. Al referirse a la “antigua oficina”, el actor recordó el lugar como uno de los escenarios principales de Gladiador.

“Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, Comandante de los Ejércitos del norte, General de las Legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador”, todo mundo recordó a verlo dentro del coliseo.

Russell Crowe de vacaciones en Italia. El actor australiano regresó al Coliseo de Roma y generó una mirada al pasado cuando interpretó al Gladiador. (Foto: Twitter.)

Russell Crowe de vacaciones en Italia. El actor australiano regresó al Coliseo de Roma y generó una mirada al pasado cuando interpretó al Gladiador. (Foto: Twitter.)

Russell Crowe de vacaciones en Italia. El actor australiano regresó al Coliseo de Roma y generó una mirada al pasado cuando interpretó al Gladiador. (Foto: Twitter.)

En el año 2000 protagonizó el filme dirigido por Ridley Scott, que arrasó en taquilla además de darle el Óscar a Mejor actor, y de convertir al vengativo Máximo Décimo Meridio en un personaje que marcó la historia del cine y la cultura popular.

El tuit del actor, acompañado de una selfie junto a su familia en los exteriores del imponente espacio lleno de historia se convirtió en tendencia. Hay que recordar que las escenas de Roma se rodaron durante 19 semanas en el Fuerte Ricasoli. Allí levantaron la réplica de un tercio del Coliseo de casi 16 metros de altura.

Russell Crowe recuerda la frase Mi nombre es Maximus a 21 años de Gladiador Russell Crowe recuerda la frase Mi nombre es Maximus a 21 años de Gladiador

“La emoción de Russell Crowe yendo de turista al Coliseo con su familia me da años de vida. Recordemos que #Gladiador no se filmó en Roma, se recreó en Malta”, “Russell Crowe viviendo su visita a Roma como si fuera Gladiator me ha hecho la semana”, “Qué Russell Crowe viaje a Roma todos los años y nos lo cuente debía ser un derecho humano inalienable”, “Que gran hombre Russell Crowe que un día se levanta y dice ‘voy a pasear por el Coliseo así hago feliz a mucha gente’”, fueron las reacciones a los tuit del actor.

Russell Crowe visitando Roma y el Coliseo se me hace de las cosas más relevantes del año. Merece la pena ver la de Gladiador solo por eso. — Miguel Bandala (@miguelbandalam) July 19, 2022

Recomendación en Publimetro TV: