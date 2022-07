No estaba tan mal, Yordi Rosado revela cuánto dinero ganaba en Otro Rollo

El conductor, locutor, productor y autor mexicano de 50 años de edad, Yordi Rosado, por medio de una entrevista, reveló de cuánto era el ingreso que mes con mes recibía por formar parte del programa nocturno Otro Rollo junto a Adal Ramones.

Yordi Rosado revela cuánto dinero ganaba en Otro Rollo. / Foto: Instagram

El presentador de televisión, fue invitado al programa de YouTube, El Frasco Mx, conducido por Mau Nieto y Román Torres, donde dio a conocer a cuánto ascendía su sueldo mensual en Otro Rollo, donde formó parte por casi doce años, mismo tiempo que duró al aire.

“No estaba tan mal, yo ganaba como 140 mil pesos mensuales, no empecé ganando eso, fue poco a poco pero era mas o menos lo que ganaba yo”, reveló Yordi Rosado al programa El Frasco Mx. Pero recientemente visitó el programa Miembros al Aire, donde dijo “Me alcanzaba para la vida que apenas estaba teniendo, pero no me sobraba dinero para ahorrar”.

Asimismo, también señaló que se siente inseguro cuando no cuenta dinero para una emergencia, y añadió que hoy en día, con el mundo digital, algunos creadores de contenido, ganan mucho más al mes que un conductor de televisión o programa.

Yordi Rosado revela bochornoso momento en la intimidad Instagram @yordirosadooficial

Cabe recalcar, que Yordi Rosado cuenta con un canal de entrevistas en YouTube, La entrevista con Yordi Rosado, donde invita a distintas personalidades del entretenimiento, que hasta este momento cuenta con 2.9 millones de suscriptores y más de un millón de reproducciones en cada video, por lo que se estima que su ingreso mensual dentro de la plataforma, es mayor que el que percibía en Otro Rollo.