Gracias a sus dedos flexibles, enfermera se vuelve millonaria en OnlyFans

The Allie Rae La influencer actualmente tiene más de 160 mil seguidores en Tiktok.

La vida de Allie Rae transcurría con normalidad hasta que fue descubierta por un usuario de internet que estuvo dispuesto a pagar más de 4 mil euros, lo equivalente a cerca de 80 mil pesos, únicamente por fotos de sus peculiares pulgares.

Hasta 2021, Allie laboraba en el área de cuidados intensivos neonatales en un hospital de Boston. Al mismo tiempo que desempeñaba sus labores como enfermera, comenzó a crear contenido para OnlyFans. Sin embargo, por políticas del hospital donde trabajaba, fue despedida al descubrirse que era usuaria de la plataforma para difusión de contenido explícito.

Rae declara que su idea de crear contenido para OnlyFans surgió en 2020, tras estar encerrada en casa por la pandemia y recibir la sugerencia de varios hombres que seguían fielmente su cuenta personal de Instagram, donde posteaba contenido sobre hockey y cerveza artesanal.

Para dar difusión a su contenido de OnlyFans, Rae comenzó a postear fotografías e historias en otras de sus redes sociales, donde fue descubierta por un usuario que decidió escribirle un mensaje directo para solicitarle exclusivamente fotos de sus pulgares, pues aseguró tener una fijación por esta parte del cuerpo.

The Allie Rae, como se hace llamar la ex enfermera en redes sociales, no dudó en cumplir la petición del usuario que había quedado cautivado por sus peculiares pulgares y accedió a vender fotos de sus dedos extremadamente flexibles, recibiendo depósitos de más de lo equivalente a 208 mil pesos por parte del hombre que descubrió en ella esta característica.

La flexibilidad de los pulgares de Rae se debe a un rasgo en su genotipo de tipo recesivo, y es con esta peculiar característica física que la ahora creadora de contenido ha logrado generar más de lo equivalente a 16 millones 504 mil pesos por solo la venta de fotografías donde aparecen sus manos sosteniendo objetos.

Tras dar a conocer por medio de redes sociales su peculiar historia, Allie Rae fue volteada a ver por muchos medios de comunicación importantes en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y hasta Nigeria.

Allie fue una de las muchas influencers creadoras de contenido para adultos que se pronunció en contra del anuncio dado el verano pasado por OnlyFans, sobre la decisión de prohibir en su sitio la difusión de contenido explícito.

Ante las nuevas políticas de OnlyFans y con una base sólida de más de 130 mil seguidores en Instagram y más de 160 mil en TikTok, Allie Rae ya ha desarrollado su propia plataforma para la difusión de contenido, bautizada por ella como WetSpace.

El sitio creado por la ex enfermera de 38 años, se encuentra a la vanguardia, pues es compatible con el pago en criptomonedas. Junto con su sitio de OnlyFans aún habilitado, su página de internet y redes sociales, Allie genera en su cuenta cifras de más de 1 millón y medio al mes, según lo declarado por ella misma en varias entrevistas.

