“Cynthia Klitbo te espera por los 4 mil dólares”: Internautas le piden a Juan Vidal que le pague a la actriz tras salir de la Casa de los Famosos

Los seguidores de Cynthia Klitbo, mundialmente reconocida por sus personajes de malvada, le han hecho un pedido especial a Juan Vidal después de su expulsión de la Casa de los Famosos 2 el lunes 18 de julio: que le pague la deuda que tiene con la actriz.

La artista, nacida el 11 de marzo de 1967 en Fresnillo, Zacatecas, confirmó el 25 de febrero de 2022 que su relación con Vidal, 10 años menor que ella, había llegado a su fin. La pareja había hecho pública su relación en agosto de 2021.

Luego de la ruptura, que en principio se había dado en “los mejores términos”, Cynthia Klitbo tildó a Vidal, de 45 años, de “chichifo”, calificativo que se refiere a un hombre que se prostituye con personas de ambos sexos para sacar beneficios económicos, luego que este le quedara debiendo 4.500 dólares según señaló la famosa villana de telenovelas.

“Terminamos porque tiene un problema de irá muy grande, es una persona que siempre está de mal humor (…) Las mujeres somos (para él) una forma de acomodarse”, declaró meses más tarde Cynthia, al confirmar que Juan Vidal le había quitado dinero prestado para pagar la renta y otras deudas de su hija.

Ahora que Vidal, quien se vinculó sentimentalmente con Niurka Marcos durante el reality show de Telemundo, los internautas le exigen que honre su deuda con Cynthia Klitbo.

“Buenooooo a pagarle a Cinthya”, “Ya era hora de salir, ahora a cancelarle el dinero a Cynthia Klitbo, vividor y mal agradecido”, “Cynthia Klitbo te espera por los 4 mil dólares”, ¡Ay pobrecita Cynthia Klitbo, si antes de entrar a la Casa de los Famosos no le había pagado; ahora menos que salió eliminado. ¡Se perdieron esos reales mamacita!”, escribieron internautas.

Además, ironizan sobre la posibilidad de que le haga lo mismo a Niurka Marcos: “Vamos Juanito a correr con Niurka para un préstamo”.

A Juan Vidal no le gustaron los ronquidos de Cynthia Klitbo

Rey Grupero, ex de Cynthia Klitbo, fue autorizado por la actriz para difundir los audios que intercambiaron ella y Juan Vidal en los que él la cuestionaba duramente por sus ronquidos.

En el programa Chisme No Like dieron a conocer la situación de violencia que sufrió Cynthia Klitbo por parte de Juan Vidal.

“No puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto desbaratado, discúlpame, eso me pone irritable si no duermo, si no descanso, a cualquiera (…) y tú no me quieres comprender”, se escucha en el audio que Rey Grupero compartió en el programa de farándula.

“Para ti ahora está tan simple, eres tan madura, todo está bien y yo soy el que está mal, mamá con usted no se puede dormir, okey, ronca como un tren, amanezco cansado, amanezco irritable, amanezco desbaratado (…) ponme como el ogro que sea, pero esa situación no se puede más”, le dijo Juan Vidal a Klitbo.

La difusión de los audios causó mucho malestar entre el público, que tildó a Vidal de violento y maltratador.

“Si la hace de pedo por unos ronquidos imagínense algo más serio. Ayyy mamita !!!! Qué bueno que dejo a ese mequetrefe”, “Con razón dijo que a él le gustan las mayores pues para poder manipularlas y vivir de ellas”, “Tengo 42 años de casados y ronco fuertísimo siempre y mi esposo nunca me ha hablado así de feo”, han sido algunos de los comentarios sobre este episodio.