¡Donde hubo fuego! Eduardo Capetillo regresa a la actuación junto a su hijo

A Eduardo Capetillo le tomó nueve años de ausencia de los reflectores para que un nuevo proyecto lo animara para regresar a la actuación. Luego de recibir infructuosamente varios guiones y propuestas finalmente hubo uno que atrapó su atención y actualmente lo hará regresar en el rol protagónico de la serie “Donde hubo fuego”, de Netflix.

En esta producción Capetillo interpreta a un bombero y comparte créditos, por primera vez, con su hijo Eduardo, quien debuta en esta faceta.

El actor de 52 años contó que con sólo leer dos capítulos se sintió cautivado, luego tuvo que adaptarse a nuevas formas de trabajo durante el rodaje.

“Estaba acostumbrado a grabar a tres cámaras, hacer hasta 40 escenas al día, eso hace que de pronto se pierda la calidad y no tengo nada en contra de las telenovelas, pero sí fue muy distinto a esto. Desde un principio me dijeron que íbamos a hacer un 360 de cada escena, y yo no tenía idea de cómo era hasta que llegué al set”, contó Capetillo.

“Donde hubo fuego”

La serie Donde hubo fuego, cuenta una historia llena de amor, suspenso, peligro y acción”. Eduardo, quien interpreta a Ricardo Urzúa cuenta que la serie tuvo que ser rodada con bomberos reales, labor que hoy valora y enaltece mucho más.

“Son unos héroes, hicimos escenas súper reales y trabajamos con fuego y me di cuenta a lo que se enfrentan esos hombres. La mayoría de las veces ponen su vida de por medio para salvar a las víctimas. Tuvimos 20 días de entrenamiento con bomberos reales para que nos enseñaran paso a paso su lenguaje, las claves, cómo se cargan las líneas, cómo se abren, se cierran, las precauciones que se deben tener… mi admiración profunda a los bomberos de todo el mundo”, precisó

Trabajar junto a su hijo Eduardo Jr.

Eduardo Capetillo agradece la oportunidad de haber trabajado junto a su hijo, experiencia que describe como maravillosa. Eduardo Jr, interpreta su mismo personaje, 25 años más joven, participación que le preocupó pues temía que la falta de clases de actuación le impidieran una buena participación-

“Recuerdo que su mamá me dijo que le dieran unas clases de actuación antes de empezar a grabar, pero le dije que no porque a veces es más difícil desaprender algo que aprenderlo. Sabía que iba a estar en buenas manos con Moisés Urquidi. Y se lo dije a su mamá, si algo tiene seguro en Argos es que va a estar bien iluminado, fotografiado y dirigido. Afortunadamente acerté porque cuando lo soltamos y empezó a filmar, empezaba a escuchar comentarios que estaban muy contentos con su trabajo”, expresó.