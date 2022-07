La Academia: Cesia reta a sus profesores mientras intentan ayudarla "Aunque me esfuerce, siempre me dicen cosas feas" Instagram: cesia_saenzoficial

Cesia Sáenz es una de las participantes de ‘La Academia: 20 años’ que, con tan solo 23 años ha logrado cautivar a fanáticos del programa con múltiples talentos, y su grandiosa voz que hace que todo el escenario se sorprenda al escucharla.

Sin embargo, en su última presentación, donde interpretó la canción ‘Cómo lo hice yo’, de Carín León y Matisse, fueron varias las críticas por parte del jurado pues, algunos de ellos estuvieron de acuerdo que a pesar de la “voz espectacular” que tiene la joven, no le puso el sentimiento que necesitaba el tema para poder trasmitir lo que realmente dice la letra.

“Es horrible, es como ver ese mal sabor de boca que nos deja, tiene un sin sentido, sin pasión y con todo respeto a los profesores, pero tiene que ver la manera como fue guiada la niña al momento del ensayo. Es lo peor que has hecho hasta ahora”, indicó Arturo López Gavito luego de la presentación de la hondureña este sábado.

Todo esto, fue discutido junto a los profesores de ‘La Academia’ durante la revisión del concierto, momento en el cual, Cesia rompió en llanto al decir que a ella solo la criticaban en cada presentación.

“O sea, yo siempre me esfuerzo todas las semanas, y cada vez que yo voy a cantar, yo sé que me van a decir cosas feas, siempre me dicen cosas feas. Incluso, yo sé a veces que no lo hago tan mal y agarro un poquito de seguridad y hasta de alegría, pero siempre que vuelvo al escenario me dicen ‘Ay pésimo’”, aseguró la participante entre lágrimas.

De esta manera, los profesores le explicaron que debía seguir los consejos que ellos le daban, pues muchas veces pensaba más en lo que diría el jurado que en lo que se le indicaba dentro del programa.

“Necesitamos llegar al fondo del asunto para que haya a un cambio para que ya no te vuelva a ocurrir esto”, explicó Alexander Acha, buscando la manera de ayudar a Sáenz, agregando además que debía escuchar lo que le decían los profesores para que su presentación pueda salir bien.

“Tú no cantas para los críticos, tú le cantas a todo el mundo, y las indicaciones que tienes que seguir son las de nosotros, cuando te critican toma lo bueno, y nosotros de las críticas de esas personas que saben bastante, sacamos el extracto, decimos esto sí, esto no, porque quien más los conocen a ustedes somos nosotros, no ellos… Tenemos que mejorar”, explicó el animador, dejándole un pequeño desafío para esta semana.

“Tu desafío esta semana, es olvidarte de todo y mira lo que te decimos, queremos ver si hay una respuesta distinta, haciendo lo que te decimos y haciendo todo lo que te damos. Si te vuelven a dar una crítica así, entonces si vas a ver cómo me pongo. Yo no te pedo defender si no haces lo que nosotros te decimos, no lo hiciste y por eso te están criticando”, le aseguró Acha a la participante de 23 años.