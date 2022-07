¡Larga vida! Fey cumple 49 años y luce 20 años menos

Parece que el tiempo no ha pasado para la cantante Fey quien luce como si tuviera 30 años, así se puede ver en las fotografías que publicó recientemente en su cuenta de Instagram que cuenta con más de 1 millón de seguidores.

De acuerdo a sus mensajes, todo indica que Fey está en el momento de amar cada momento y agradecer por su vida.

En un video donde luce un vestido de tela ligera y finas tiras, escribió: “Gracias Mágico Universo , por inspirarme cada dia y llenarme de vida ! 🙌🏼💫💙 #feylizcumpleaños”.

La mexicana sigue sorprendiendo a su público que ha quedado atónito con el rostro, juventud y lozanía que conserva Fey quien parece la misma adolescente que comenzó su carrera musical en los años 90.

Lo cierto es que como reza el dicho, la cantante de ojos azules y cabello rubio es toda una “traga años”, en ello coinciden sus fans que siempre se lo recuerdan cuando publica alguna fotografía donde deja en evidencia , no sólo su jovial rostro, también su esbelto y ejercitado cuerpo.

Su nombre real es María Fernanda y en una entrevista ofrecida confesó que al iniciar su andar profesional sí manejó que tenía menos años de los que de verdad tenía, cuando en realidad tenía 21 decía que sólo eran 17.

Eso formaba parte de una estrategia para ese entonces, aunque ella dice nunca su verdadera y aunque en la actualidad recibe muchos elogios de sus seguidores no siempre fue así.

“Me pasó en la adolescencia de sentirme gorda, de pensar que mis piernas eran muy grandes, o que era muy chaparrita; veía revistas y decía ‘si no estoy así soy imperfecta, y te sientes cero sexy. Yo me amarraba las camisas porque me sentía muy nalgona, quería verme más flaquita”. confesó.

Fey es considerada como una de las artistas más consentidas del público mexicano, el éxito obtenido con su tema ‘Media Naranja’ la hizo conocer la fama.

La intérprete de Azúcar Amargo compartirá escenario con Alejandra Guzmán, el 30 de julio en la Ciudad de México.