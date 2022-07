Humberto Zurita: “No me veo como abuelo, no es algo que añore”

El hecho de ser abuelo o que lo llamen así no es un deseo que le robe el sueño a Humberto Zurita quien ha confesado que sus hijos, Sebastián y Emiliano, están en edad para seguir disfrutando de su soltería.

“No me veo como abuelo, yo ya eduqué a mis hijos y todos me dicen lo bonito que es ser abuelo, si se me da qué bueno, pero no es algo que añore. Ahorita más que nunca la edad de mis hijos todavía les da para que estén como su serie (Cómo sobrevivir soltero) y vivir solteros”, confesó Humberto en una entrevista ofrecida al programa Sale el Sol.

Zurita de 67 años de edad ha dicho que se siente orgulloso del hogar que formó con la fallecida actriz Christian Bach. Agradece al público el afecto que le manifiestan a sus hijos y el apoyo ahora que los jóvenes han incursionado en el mundo de la actuación.

“Sebastián y Emiliano orgullosos deberían de estar con lo bien que han hecho las cosas. Estoy agradecido con la vida, con el público, con ustedes (los medios de comunicación), con el medio que los ha arropado tan lindo y con tanto apoyo”, aseguró el actor de telenovelas como De pura sangre.

Humberto Zurita respondió nuevamente a lo que significa vivir con la ausencia física de su esposa con quien estuvo casado por más de 30 años y que murió el 26 de febrero de 2019 a los 59 años de edad y luego de padecer una enfermedad que hasta ahora se desconoce.

“Christian está en mi corazón, en el corazón de sus hijos y cada que hacemos algo, pero no me refiero solamente a trabajar, ella está siempre con nosotros y el cuerpo no es sólo más que un vehículo de transición para mí y ella ya lo transitó. Nos dejó muchísimos años de alegría, amor, nos enseñó a conocer el amor y la gratitud”, expresó.

Vale recordar que tanto Humberto como Christian Bach fueron considerados como una de las estrellas de la televisión mexicana más importantes en la década de los 80.