Lucero Mijares superó a su madre y demostró en un show lo bien que baila

La única hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, sigue llevándose toda la atención, al demostrar su talento natural por el mundo artístico. La joven quien interactúa con sus padres en sus conciertos, se vuelve viral cada vez que baila o los imita.

La muchacha ya suele acompañar a sus progenitores, mostrando su voz y ritmo de baile, además del carisma. A través de la plataforma TikTok la intérprete posicionó el video “No te pido flores” de Fanny Lu que bailó con su madre, Lucero.

La euforia de los asistentes no se hizo esperar al ver a la hija de los cantantes del “Privilegio de amar” mover las caderas.

Lucerito Mijares sorprende al bailar igual que su mamá Lucero pic.twitter.com/DaWaCeedR1 — Lo + viral (@VideosVirales69) July 5, 2022

Aunque Lucero madre, desató la emoción de los asistentes, fue Lucerito quien se volvió viral en redes, muchos desconocían el talento de seguir los pasos a la perfección.

Lucero, de 17 años, recibió muchos comentarios cariñosos sobre su forma de bailar y el carisma que tiene. “Que buen ritmo”, “Tan bellas las dos”, “Esa niña es hermosa” son algunos de las palabras que se pueden leer en redes sociales.

Lucero Mijares

Actualmente Lucerito, maneja una comunidad en Instagram de 386 mil seguidores.

En una de sus publicaciones la joven comentó su gusto e inclinación por el mundo del teatro y posteó algunas imágenes de profesionales en esta área.

“Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! Que nunca muera el teatro! Los amo ♥️✨”, comentó.

El cariño y aceptación de la gente es lo que hoy tiene garantizado la hija de Manuel Mijares, pese a no haber debutado oficialmente en el medio artístico.

El gran apoyo recibido por sus padres la hará una de las grandes promesas de la música en México.