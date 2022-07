¡Sebastián Rulli promete volver a subir más fotografías sin ropa!

Sebastián Rulli festejó sus 47 años de vida en una playa española, y decidió compartir una imagen tal y como vino al mundo, ¡sin nada de ropa! Lo que resultó todo un deleite para la fanaticada porque el actor se mantiene en muy bien estado físico.

Evidentemente, se tapó sus partes íntimas con las manos. Sin embargo, cuando fue interceptado por la prensa en el aeropuerto, el actor comentó que esta no sería la última vez que publique este tipo de fotografías.

“No sé si cada año, pero cada tanto. Cada que se da la oportunidad. Tampoco uno puede andar así en la vida todo el tiempo”, aclaró Sebastián Rulli cuando le preguntaron si debíamos esperar este tipo de foto en su cumpleaños.

¿Angelique Boyer no le molesta que su esposo se exhiba desnudo?

Según palabras del propio actor, a su esposa no le molesta ni se pone celosa por compartir este tipo de imágenes. “¿Quién me tomó la foto? Pues Angie, ¿quién me la va a tomar? No creo que se ponga celosa, si no, no me tomaría la foto”, declaró Sebastián Rulli.

Dejando en claro que Angelique Boyer confía plenamente en él y es su cómplice en este tipo de cosas. Los reporteros también aprovecharon para preguntarle de su hijo que ya tiene 12 años y empezó a tener redes sociales.

Dijo que su hijo ya mide 1,85 metros, por lo que le queda poco para alcanzar su estatura de 1,87 metros. Además, que se encuentra muy orgulloso de él, y aseguró que para tener esa altura a tan corta edad, se debe alimentar bien a los hijos.

Su hijo se llama Santiago y lo tuvo cuando mantenía una relación con la actriz argentina, Cecilia Galiano.