Andrés García dice que está acostumbrándose a vivir con cirrosis

Luego de haber superado el reposo por la caída que sufrió, Andrés García ofreció declaraciones y contó cómo se encontraba su estado de salud tras ser diagnosticado con cirrosis, una enfermedad del hígado, producto del alcohol que ingirió durante buena parte de su vida, además de una anemia fuerte lo que ocasionaba que su medula espinal atacara sus glóbulos rojos.

Vale decir que tras la hospitalización a la que tuvo que ser sometido el actor publicó un video en su canal de YouTube titulado “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”, tal llamado alarmó a sus fan y también a su única hija, Andrea, quien ha estado distanciada de él desde hace años, tras señalarlo de abuso sexual.

Hace días Andrea dijo que había hablado con él, incluso que se habían reconciliado, mientras que el actor de 81 años, al ser consultado al respecto dijo que prefería no hablar. “En realidad no quiero tocar ese tema”, precisó.

Andrea García recién se reconcilió con su papá, Andrés García | Instagram

“Estoy aprendiendo a lidiar con esta enfermedad que me obliga a una dieta blanda y me provoca soltura del estómago, he aprendido a controlar eso poco a poco, aunque me está costando trabajo adaptarme a la dieta blanda”, explicó.

El protagonista de producciones como Chanoc desde hace varios años ha enfrentado y superado distintas patologías graves, como leucemia y cáncer, cuyas experiencias hoy recuerda con optimismo por todas las ganas que le echó para superarlas.

En un reciente video en su canal de YouTube que lleva más de 700 mil reproducciones, el actor dijo que se ha sentido cansado y débil: “Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

Sin embargo, Andrés García, está colaborando para adaptarse a la nueva condición que le exige padecer de cirrosis }que además le ha generado excesivas idas al baño.

“He estado pendiente de aprender qué hago para controlar el exceso de idas al baño que provoca la cirrosis. Lo tengo que aprender para vivir”, manifestó,

Su esposa Margarita Portillo es la encargada de velar por su estado de salud.