Laura Zapata acusa a Thalía de no haber aportado nada para el funeral de su abuela

Laura Zapata desató una nueva controversia familiar al exponer a su media hermana Thalía con respecto a los gastos que generó la abuela de ambas, doña Eva Mange, mientras estuvo hospitalizada y posteriormente con su funeral.

La actriz que ella fue única que estuvo presente durante en todo ese proceso y se encargó monetariamente de todo, mientras que Thalía le hacia videollamadas y compartía publicaciones de ella por redes sociales. La abuela de las famosas falleció el pasado 24 de junio a los 104 años.

Laura Zapata no había dicho nada por respeto a la memoria de su abuela, y porque esperaba que en algún momento su hermana le ofreciera ayuda económica ya que no se encontraba presente, pero no fue así.

Thalía no cooperó con nada con su abuela

“No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’”, expresó la Laura Zapata.

Y añadió que: “Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”.

Asimismo, la actriz reveló que además de Thalía, sus otras hermanas o sobrinas tampoco decidieron asistir al funeral de doña Eva Mange.

“Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”, expresó Laura Zapata.

Por los momentos, la cantante no respondido a las acusaciones de su hermana, así que se desconoce si a raíz de esto se animara a contribuir en algo a Laura Zapata, o por el contrario se hará la desentendida.