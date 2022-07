Air Supply: ¿Cuándo y dónde ofrecerán conciertos en México?

Graham Russell y Russell Hitchcock son el rostro de Air Supply y están listos para regresar a México para rememorar sus casi 50 años de historia musical. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, 17 discos de estudio y más de 40 sencillos, la agrupación no se detiene.

Los músicos, uno inglés y otro australiano, traerán su más reciente gira titulada The Lost In Love Experience, además de sus éxitos ya conocidos con los que consiguieron fama mundial.

“Hemos estado viniendo a América Latina desde 1983. Se trata de una parte de nosotros. Tenemos muchos fans en esta parte del mundo, que son muy leales a nosotros, por lo que Air Supply también es fiel y leal a ellos. Siempre comparten nuestra música y son muy románticos”, compartieron durante una entrevista pasada con Publimetro.

Los músicos son amigos desde 1975 y juntos han dado vida a composiciones únicas que han definido el estilo inigualable de Air Supply. A lo largo de su historia, el dúo ha lanzado más de 40 sencillos, han vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo y han realizado conciertos en los principales escenarios de los cinco continentes, logrando siempre lleno total.

La dupla catalogada como una de las bandas más importantes de Australia-UK, retoma los escenarios con un tour en el cual recorren sus tracks más memorables que han dejado huella en varias generaciones, como All Out Of Love, Making Love Out Of Nothing At All, Even The Nights Are Better entre otros.

Conciertos en México

Monterrey. 2 de noviembre, Show Center.

Guadalajara. 4 de noviembre, Teatro Diana.

León. 6 de noviembre, Foro del Lago.

Ciudad de México. 8 de noviembre, Pepsi Center WTC.

