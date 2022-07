Conductora de VLA sufre escalofriante experiencia en taxi de aplicación

Cada vez son más las celebridades que han tenido una mala experiencia en un taxi de aplicación, así como muchas otras mujeres en el país. A esta lista se le une la conductora de Venga la Alegría Fin de semana, Alana Lliteras quien relató lo vivido durante el matutino.

Alana Lliteras

La exparticipante de MasterChef Junior contó el susto que se llevó al abordar un taxi, ya que el chofer no siguió sus instrucciones para llevarla a su destino.

“Para trabajar no tengo coche, me traslado en taxi de aplicación, pensando que es algo mucho más seguro y la verdad es que no. Justamente el jueves, cuando me dirigía para trabajar, tomé un taxi de aplicación como de costumbre, me subí y desde un principio yo noté algo raro, una incomodidad”, explicó Literas

Y siguió, “yo le indicaba al conductor la ruta que yo quería que tomara y yo me percaté que no estaba tomando esa ruta. Yo le seguía insistiendo que por favor la tomara. Sabía que tenía que salir por Periférico, pero no se iba por ahí, se empezó a ir por unas callecitas bastantes solas, unos callejones feos, y me empecé a dar cuenta que ya no estaba nada cerca de la ruta que me llevaba a Tv Azteca, estaba en un lugar distinto”.

Al ser cuestionada por sus compañeros, de qué explicación le daba el chofer, comentó, “él no me decía nada, y luego solamente me dijo: ‘Me acaban de cancelar tu viaje, pero yo te voy a llevar por fuera de la aplicación. Te voy a llevar por mi cuenta a tu destino’”.

En ese momento, Alana se dio cuenta que el conductor nunca había comenzado el viaje, por lo que no podría compartir su ruta.

“Es como si tú nunca te hubieses subido, no tienes manera de comprobar nada (...) yo estaba en llamada todo el tiempo con mi mamá y gracias a Dios, creo que fue algo que hizo que el conductor me dejara bajar del vehículo”, relató.

Finalmente se bajó en un callejón solo y desconocido. “No tengan miedo a verse exageradas, si ustedes presienten algo sigan sus instintos, terminen el viaje y bájense”, incitó.

¿Qué edad tiene Alana de Venga la Alegría?

Actualmente esta joven talentosa tiene 17 años, es muy querida y admirada en todas las redes sociales donde comparte contenido sobre cocina. Lliteras es recordada por ser la pequeña gran chef y a pesar de haber sufrido severas críticas por ser la supuesta sobrina de Anette Michel.