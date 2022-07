CNCO anuncia separación y sus fans envían emotivos mensajes, “Los amaré toda mi vida”

Luego de 7 años de trayectoria, el grupo musical CNCO anunció su separación durante la gran ceremonia de los Premios Juventud 2022, dejando en shock a todos los fanáticos que desde el inicio los han apoyado.

De esta manera, el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, fue quien confirmó en el escenario esta información, dando gracias a todos los fans por mantenerse ahí, durante todos estos años.

“CNCO se separa pronto… Así que nos van a ver dando candela por ahí. Gracias por todo el cariño, familia… gracias por siempre CNCO Owners por estar siempre ahí desde el principio, gracias por todo ese amor y gracias por todo ese cariño de corazón”, expresaron, indicando además que realizarán una última gira internacional y grabarán un nuevo álbum antes de retirarse.

La reacción de los fanáticos en redes sociales

Este anuncio sin duda fue muy sorpresivo para todas las personas que han apoyado al grupo desde sus inicios, por lo que a través de las redes sociales, muchos de los fanáticos expresaron su agradecimiento a la agrupación que les robó el corazón.

“Estaré aquí siempre amándolos y apoyándolos. Ustedes son los mejores, son ángeles que aparecieron en mi vida. Con ustedes aprendí a nunca rendirme, a luchar por mis sueños. En ustedes encuentro la fuerza para enfrentar mi vida de frente, a olvidar las tristezas y seguir adelante. Los amo con toda mi vida”.

“Literalmente crecí con ustedes y estuve desde un inicio, no me gusta que esto llegue a su fin, pero todo tiene un final”.

“Los amo con toda mi alma, mañana es mi cumpleaños y ustedes me han dado una noticia que no me esperaba, han partido mi corazón en mil pedazos, pero sé que este tiempo que les queda juntos como banda, servirá para reparármelo y para dejarme recuerdos hermosos al lado de ustedes, los amo con toda mi alma y ojalá tuviese la oportunidad de conocerlos, de abrazarlos antes de que CNCO se acabe”.

“Les debo literalmente mi vida”.

“Los amaré toda mi vida por todos los momentos lindos que me dieron, gracias por todo y perdón por tan poco”.

“Hasta el final y con honor, CNCOwners de corazón”.

Agradecieron los fans porque de una u otra manera, los chicos de CNCO lograron llegar a sus corazones y a través de sus canciones, ayudaron a muchos, aún sin saberlo.