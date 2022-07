Marta Guzmán habla del pleito que tuvo con Laura G y su salida de Primero Noticias

Se estrenó un nuevo episodio del programa El Minuto que Cambió mi Destino conducido por Gustavo Adolfo Infante y para esta ocasión, la invitada fue la presentadora de televisión Marta Guzmán, quien reveló la verdadera razón por la cual salió del programa matutino Primero Noticias.

Asimismo, compartió si fue cierto el pleito que tuvo con Laura G, tras la filtración del famoso cabañazo que tomó lugar en 2011 donde supuestamente, Carlos Loret de Mola engañó a su esposa Berenice Coronado con Laura G.

Durante su estadía en Primero Noticias, Marta Guzmán era la encargada de dar el clima en la famosa sección “La pasadita de la media”, “El equipo inicial era increíble, pero entraba y salía gente y Laura G entró y no caía me bien, no éramos afines, no había química y me empezaron a quitar tiempo, trataron de manejar esto como un pleito que nunca existió”, dijo la conductora.

”No nos peleamos y ella también lo ha aclarado, me la he encontrado varias veces porque tenemos amigos en común y nos respetamos, ya maduramos, se trata de madurez”, compartió Marta Guzmán con Gustavo Adolfo Infante.

Tras esta declaraciones, el presentador del programa, le preguntó si el despido de ambas se dio debido al famoso ‘cabañazo’ “Yo salí embarrada con esta situación, con lo de la cabaña, salimos las dos, inventaron que nos habíamos peleado y nos estábamos atacando, Carlos Loret me dijo que tenía que salir porque había dado una entrevista al Reforma, pero no tenía porque no darla, yo hablé ocho años después, no estoy agradecida por tratos que no me merecía, pero siempre voy a estar agradecida con el programa y con él, por haberme invitado”, agregó.

