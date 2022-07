Marcela Mistral habla de la vez que humilló a Karely Ruiz en vivo

Hace un par de años, durante una transmisión completamente en vivo del programa Mitad Y Mitad de Multimedios, la actriz y presentadora Marcela Mistral tuvo una fuerte discusión con la ahora influencer y creadora de contenido Karely Ruiz, cuando tenía solo 18 años de edad.

Marcela Mistral humilla a Karely Ruiz en pleno programa en vivo

Este pleito se suscitó, debido a que Marcela Mustral, esposa de Poncho de Nigris, cuestionó el número seguidores y la razón por la que se había viralizado Karely Ruiz, a lo que ella respondió que lo desconocía y no tenía ni idea de cómo se había convertido en una influencer.

Marcela Mistral humilla a Karely Ruiz y se disculpa con ella. / Foto: Instagram

A lo que Marcela contestó, ”A mí me cae muy mal que se hagan patos todos, yo no apoyo, yo no normalizo y es una estupidez ese juego, por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet. Se acabó, no tienes nada que hacer aquí”.

Marcela Mistral humilla a Karely Ruiz y se disculpa con ella. / Foto: Instagram

Marcela Mistral se disculpa con Karely Ruiz

Pasaron los años y nunca se disculparon la una con la otra, hasta hace un par de días, cuando mediante el programa SNSerio conducido por Enrique Mayagoitia y Adrián Marcelo, Marcela Mistral fue una de las invitadas y se abordó el tema entorno a la pelea que tuvo con Karely Ruiz.

“Eso sucedió bajo un línea, una historia, una secuencia para orillar a esa situación, es algo que yo podría haber corregido, no se improvisa y tú sabes como manejarlo, me sorprendí mucho de la reacción de la gente”, continuó Marcela Mistral.

Marcela Mistral humilla a Karely Ruiz y se disculpa con ella. / Foto: Instagram

Por último, señaló que está orgullosa de Karely Ruiz porque hay una historia de esfuerzo y de trabajo detrás “Mis respetos, y ojalá que se rodee de buenas personas, han pasado años, pero al final del día ella ya está dentro de esto y ya sabe como se maneja, me gustaría hablarlo fuera de las cámaras, dejando de lado el show”.