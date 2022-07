‘La Casa de los Famosos’: Daniella habla con Laura sobre su actitud “El problema es la manera en que dices las cosas”

Desde hace unas semanas se ha visto que la actitud de Laura Bozzo con respecto a los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ ha sido muy cambiante, unos días está bien y con la mejor disposición de aconsejar a sus compañeros, y en segundos puede cambiar hasta respondiéndoles de una manera que ellos no consideran que es la correcta.

Sin embargo, de una u otra manera le hacen ver que no debería tener esa actitud, pues muchas veces hace sentir mal a los amigos que ha hecho dentro del Reality Show. Esta vez fue Daniella Navarro quien rompió silencio para decirle todo lo que ella sintió luego de ofrecerle de comer y esta le respondió un poco mal, tomando en cuenta que no es lo que se ha dicho, sino en la manera en que lo dijo.

“Tú puedes decir eso, pero es tu gesto, es tu ‘iu’ (expresión de asco), no puedes hacer eso porque, es como cuando le hago las críticas constructivas a Salvador. ¿Cómo va a ver la gente que tu veas una comida así?”, le explicó la venezolana a Bozzo, mientras esta la interrumpía diciendo que el público no vio esa escena, aclarando Navarro que no es tanto por el público, sino por las cámaras, resaltando una vez más que debe aprender a decir las cosas.

“Tú me dices que no y ya, pero dices que el arroz no tenía sal… Es la manera en que dices las cosas, que es por los pies, si fuera por eso entonces eliminaras la soda, no tomaras muchas cosas que tienes que eliminar lo que hacemos es tratar de cuidar tu alimentación”, le continuó diciendo Daniella, pues desde un inicio se sabe que ambas crearon como una especie de vínculo madre e hija, por este motivo, la peruana no dudo en disculparse con ella, obteniendo una respuesta positiva por parte de la actriz.

“Si te voy a perdonar, pero tienes que entender que cuando uno pasa momentos entonces, no lo toma igual”, concluyó la conversación para luego darse un abrazo.