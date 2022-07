¿Regina Murguía se separó de Tono Beltranena? Esto es lo que se sabe

Aparentemente, Regina Murguía, integrante de JNS, se habría separado de Tono Beltranena luego de apenas de un mes de saberse que se habían casado en Guatemala en una clase de ritual.

La pareja llevaba 3 años de relación y decidieron realizar una ceremonia que marcara su amor, no obstante, las discrepancias sobre un tema en particular habría sido el motivo de la separación.

Según la fuente, que aseguró ser allegada a la pareja, Regina Murguía, de 36 años, siempre había expresado su deseo de convertirse en madre. Mientras que el integrante de Magneto, quién ya tiene dos hijas, no quiere volver a tener más hijos.

Regina Murguía se separa de Tono por no querer tener hijos

“Ella misma dice que ya no es una jovencita, que está pisando los 40, y aunque en su momento el amor no la hacía ver las cosas, se daba cuenta que Tono le huía a ese tema, hasta que llegó el momento de afrontarlo y él le dijo que no quería volver a ser papá”, reveló la fuente de TV Notas.

Asimismo, la mima persona considera que este tema debieron discutido antes de casarse, pero lo bueno es que su matrimonio no fue legal, sino una ceremonia espiritual.

“Se unieron en compromiso bajo un ritual, desconozco cuál sea, porque invitada no fui, pero te digo, antes de hacer ese evento y hacer que la familia y amigos cercanos viajaran a Guatemala, porque él es de allá y allá tiene sus negocios, se lo hubieran ahorrado todo y lo hubieran pensado mejor”, opinó.

Además, aseveró que hace un año, Regina Murguía había intentado quedar embarazada, incluso Tono se revirtió la vasectomía que se había hecho, sin embargo, le decía que él ya estaba muy mayor (tiene 50 años), y que ya tenía dos hijas grandes.

No sabe si la separación será definitiva, pero actualmente ellos están viviendo separados. Tono Beltranena no quiere terminar y al parecer le ha pedido que regresen, no obstante, si no quiere tener hijos, Regina considera que lo mejor es terminar.