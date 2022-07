Vanessa Bauche habló del acoso que sufrió mientras grababa la serie “Guerra de vecinos”

Vanessa Buache sigue activa en su campaña por la defensa y protección hacia la mujer. Recientemente estuvo en el cuarto aniversario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) y desde ahí compartió con el público su conferencia “Cero violencia contra la mujer”.

La actriz se destapó con los presentes y contó detalles del acoso que sufrió durante mes y medio mientras grababa la producción de Netflix Guerra de vecinos, mencionó las acciones cometidas por Pascacio López (su compañero en la serie) quien se encuentra privado de libertad en Guadalajara, por una denuncia de violación.

“En esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes había sido denunciado en medios, lamentablemente no por las vías correspondientes”, precisó la actriz.

Vale recordar que hace meses Vanessa Bauche y Sarah Nichols denunciaron legalmente a Pascacio por acoso y violación sexual, respectivamente.

Vanessa contó también que antes comenzar a grabar la serie de donde ella es protagonista habló con con el productor Fernando Sariñana y le refirió todos los señalamientos que ya existían en contra de Pascacio, pero fue en vano ya que recibió una negativa por parte de Sariñana.

“Me dijeron, ‘¿quieres que le quite el trabajo?’, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo ‘Pues es mi consentido, ¿Cómo ves?, es mi favorito’”, le contestó el productor.

Bauche también agregó que parte de las agresiones era a través de un chat donde él (Pascacio) participaba y ahí apostaban a todas las mujeres. “Este hombre hizo una apuesta para ver quién me brincaba primero porque decía que andaba yo muy seriecita”, comentó Vanessa.

“Él no podía con una mujer matriarcal en una serie, hizo esta apuesta de ver quién me jodía primero, cosas fuertes y todo eso se llama delitos contra la dignidad de las personas, abuso de poder laboral es algo que también existe”, indicó.

Vanessa Bauche aprovechó para enviar un mensaje sobre los casos sobre violencia de género, ya que es un problema de salud pública y ésta debe ser tomada en cuenta en todos los estados del país, además de que se deben crear programas para que deje de hacerse normal las formas de violencia.