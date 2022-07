La actriz, cantante, comediante y escritora mexicana de 34 años de edad, Verónica Bravo, por medio de redes sociales, denunció que su celular fue robado, y los ladrones pudieron entrar a la aplicación de su banco, el cual es BBVA Bancomer, y le quitaron todo el dinero que tenía ahorrado.

¿Quién Verónica Bravo, la actriz a la que un banco le robó todos sus ahorros?. / Foto: Instagram

“A finales de junio me robaron mi celular, mismo que no tenía guardadas mis contraseñas, pero los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero, me quitaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de mi trabajo, BBVA ya me dijo que no me van a regresar mi dinero y que no se harán responsables, en pocas palabras me dijeron que no van a hacer nada”, dijo en un video.

Tras esta denuncia, la cual, a las pocas horas se viralizó en redes, la actriz espera que el banco le de una respuesta, pero eso no es todo, ya que varios internautas, revelaron que la misma aplicación ha presentado fallas similares y les ha quitado su dinero al momento de una transferencia.

¿Quién Verónica Bravo, la actriz a la que un banco le robó todos sus ahorros?. / Foto: Comedy Central

¿Quién es Verónica Bravo, la actriz a la que un banco le robó todos sus ahorros?

Pero si te estás preguntando, ¿Quién es Verónica Bravo?, aquí te lo decimos. Verónica Bravo es egresada del Centro Universitario de Teatro, y ha aparecido en el cine y televisión, pero saltó a la fama gracias al sketch de Backdoor titulado Harina, donde le da vida a la Oficial Ramírez, junto al actor Memo Villegas.

Tras esto, protagonizó la serie de Netflix ‘Historia de un Crimen: La Búsqueda’ basado en el polémico caso mexicano de Paulette Gebara donde interpreta a Lizette Farah, mamá de Paulette, donde también aparecen Regina Blandón y Darío Yazbek.

Durante el mismo año, consiguió un rol, en la cinta de Netflix Ahí te encargo, protagonizada por Mauricio Ochmann, Esmeralda Pimentel y Matteo Giannini.