Andrés García reta a Roberto Palazuelos a darse unos balazos: “Vamos a ver si tiene pantalones”

Ya superado la eventualidad de de salud que sufrió recientemente, Andrés García dijo estar muy lejos una posible reconciliación con el actor Roberto Palazuelos, quien fue uno de sus amigos más cercanos, el exgalán de telenovelas dejó claro que no le interesa saber de su par.

Andrés García aprovechó una entrevista que le realizó el equipo De primera mano y con un tono enfurecido y tajante retó al conocido “Diamante Negro” a enfrentarse en un duelo armado, en el que sobrevivirá solo uno.

“Robertito te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo, cu..., 15 de septiembre 3 de la tarde, tú y yo como los hombres, 15 de septiembre 3 de la tarde, ahí te espero, y deja de hablar de mí, hazte tu propia publicidad, tú sí has hablado mal de mi y diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie... tengo 100 películas, tú no tienes ninguna , entonces ¿quién carajos eres tú?, un pobre p... engreído”, expresó García.

El actor de 81 años ya colocó fecha, hora y lugar para que se de el enfrentamiento con Palazuelos.

Se realizará el próximo 15 de septiembre, entre las 14:00 y las 16:00 horas, en la Plaza del Carmenere, en Acapulco. La única condición que adelantó es que Palazuelos asista solo, dijo que no se trata de ningún juego.

“Yo no hablo a lo pendejo, lo que digo lo sostengo. Ya lo estoy citando públicamente, vamos a ver si tiene huevos y que vaya armado”, insistió.

En medio de la entrevista la furia de García iba creciendo mientras contaba más detalles de su relación con Palazuelos, al parecer éste le comentó a uno de sus hijos amenazándolo de quitarle sus negocios y “dejarlos morir de hambre”.

Roberto Palazuelos y Andrés García Los actores fueron muy amigos en un momento.

“Que nos iba a matar de hambre a todos y que él se iba a encargar personalmente, el hijo de su p*ta madre. ¿Por qué no tuvo los huevos de decírmelo a mí? Se lo dijo a un hijo mío. Con la familia no se vale, son cobardadas; que él se iba a encargar de arruinarme, que me iba a dejar sin comer, que mi familia también, ahorita vamos a ver quién es el que se va a morir de hambre”, manifestó.

Tildó de cobarde y malagradecido al empresario mexicano. “Ahora que ven que no puedo caminar se hacen los valientes y empiezan a hablar de mí, pues si tienen huevos que vengan y se encuentren conmigo; a chingadazos no puedo, porque no puedo ni caminar ya, por eso está de cobarde, pero un balazo se lo meto en los huevos”, finalizó.