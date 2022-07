Britney Spears despotrica contra su madre en redes sociales

Recientemente, Britney Spears compartió a través de Instagram los abusos emocionales que sufrió por parte de su madre, Lynne Spears. Y de manera contundente le dice: “abusaste de mí”.

La princesa del pop primero empezó relatando que su madre solía esconderle el café todas mañanas cuando vivían juntas. Además de que, colocaba fotos de sus hermanos Maddie y Jamie Lynn en la cocina, pero ninguna de ella, para hacerle sentir menos querida.

“Oye mamá, ¿ya le dijiste a todos que me escondías el café todas las mañanas? ¿Les dijiste que me despertaba cada mañana buscando café y no había fotos mías en la cocina, solamente de Maddie y Jamie Lynn?”, escribió la intérprete de “Piece of me”.

Madre de Britney Spears le suplica por una oportunidad para acercarse a ella https://t.co/zwDi9cKX9Q pic.twitter.com/NBmS6dKb4a — SuperConfirmado (@superconfirmado) July 27, 2022

Cuando que Britney Spears ponía una fotografía de las dos juntas en la cocina, su madre la retiraba al otro día.

“Todas las mañanas yo ponía una foto en la que salíamos juntas y tú la escondías antes de que me despertara. ¿Les dijiste que te invité a mi casa de la playa y me quitabas las llaves del auto?”

Britney asegura que su madre es una hipócrita y cómplice de su padre con respecto a la tutela

La cantante también compartió que la obligaron a ir a sesiones de alcohólicos anónimos cuando ella nunca ha tomado alcohol. Además, tachó a su madre de hipócrita.

“¿Les dijiste que me hiciste ir a tres juntas semanales de alcohólicos anónimos aunque nunca tomé? Y después ibas y fingías ser una madre responsable en la iglesia en Louisiana. ¡Es un chiste! Me arruinaste todo. No me mandabas mensajes”, aseveró Britney Spears.

Y continuó con lo siguiente: “¿Les dijiste que la tutela comenzó cuando tú y la esposa de Bryan salían cada noche y tomaban vino y se tomaban fotos mientras yo no podía ir a ningún lado ni podía tener novio? Qué atrevida eres mostrando mensajes sabiendo que me lastimaban mucho. Ni siquiera me da risa… Abusaste de mí. Sí. Lo diré y me impresiona que sigues fingiendo ser la mamá amorosa que reza”, expresó la famosa.