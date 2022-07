El antes y después de las divas del cine mexicano que permanecen activas pese a su retiro artístico

La Época de Oro del cine mexicano vio a nacer a muchas actrices que marcaron un momento especial en el séptimo arte y en los corazones del público, algunas de ellas siguen con algunas apariciones públicas, pero la mayoría decidió retirarse de los escenarios y de la pantalla. Muchas de ellas lograron desquiciar al más hombre más sosegado o ecuánime dentro y fuera de la pantalla, además de mostrar su rol como mujer fatal, su inocencia, timidez o seducción que permanecen intactos en su legado, a pesar de que la mayoría ya tiene más de 85 años.

Las actrices siguen generando recuerdos, con sus trabajos en el cine y la televisión, y aunque tienen pocas apariciones públicas logran provocar emociones entre las diversas generaciones que han sido testigo de sus proyectos.

Divas mexicanas con mucha vida. Las actrices siguen generando recuerdos, a pesar de que la mayoría decidió retirarse de la vida artística. (Fotos: Twitter/Instagram.)

Mujeres llenas de historia, que siguen compartiendo anécdotas y permanecen activas -a su manera- para nutrir las figuras como las grandes divas mexicanas.

Lorena Velázquez (84 años)

La actriz mexicana trabajó en México, España y gran parte de Latinoamérica. Las hermanas Velázquez, Tere y Lorena, se convirtieron en un ícono de la belleza cuando llegaron al cine mexicano durante su Época de Oro. Entre sus películas están Santo Vs Las Mujeres Vampiro, entre otro títulos en el cine y la televisión.

Elsa Aguirre (91 años)

La actriz nacida en Chihuahua, se convirtió en una de las actrices más conocidas por su belleza y sensualidad. Con una vida dedicada a la yoga y una gran disciplina en sus hábitos, la Diva es de la pocas que tiene cierta actividad en su cuenta oficial de Instagram.

“Yo estoy consciente de mi edad, pero no siento que tengo tantos años, no lo puedo creer que haya llegado a los 91 años, bueno, mi mamá llegó a los 99 así es que pudiera ser que seamos longevos, pero yo me siento muy bien”, compartió durante una entrevista con Publimetro.

María Victoria (89 años)

María Victoria Cervantes Cervantes, nació el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco. Según los críticos especializados, el éxito en el inicio de su trayectoria fue la constancia, ya que se sobrepuso a los calificativos de «inmoral» que los conservadores le implantaron, por lo que terminó de imponerse en el gusto de toda la familia mexicana.

Es recordada por interpretar al personaje de Inocencia Escarabarzaleta Dávalos Pandeada Derecha en la película La criada bien criada.

Rosita Arenas (88 años)

La actriz nacida en Venezuela y nacionalizada mexicana, trabajó en el cine mexicano, español e italiano. Recordada por haber hecho películas consideradas como clásicos dentro de la industria cinematográfica mexicana durante la Época de Oro del cine mexicano. Se encuentra retirada de la actuación.

Irma Dorantes (87 años)

La actriz vivió su propia historia de amor real junto al ídolo mexicano Pedro Infante. Actualmente vive en Cuernavaca y ocasionalmente aparece en eventos como invitada.

Yolanda Montes Tongolele (90años)

Bailarina, vedette y actriz mexicana de origen estadounidense ya está alejada de los escenarios. Recientemente su amiga María Victoria aclaró cómo se encuentra tras los rumores de que sufre Alzheimer, “está muy bien, está con su hijo en Puebla, en una mansión muy bonita. Lo que pasa es que aquí tiene su casa, pero no quieren sus hijos que se venga porque vive sola, se vaya a caer o algo, y no la dejan venir”, dijo.

Silvia Pinal (90 años)

La actriz y productora ha sorteado pruebas difíciles, relaciones complicadas y grandes éxitos en su carrera profesional y personal.

Su legado es rico en historias, películas, amistades, anécdotas, tragedias pero que la vuelven la diva que aún gusta de pisar los escenarios.

