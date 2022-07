Este es el primer finalista a la final de la Casa de los Famosos 2

¿Tienen suficientes palomitas de maíz? La Casa de los Famosos 2 se pone cada vez más emocionante cuando solo faltan días para que se sepa quién será el ganador de la segunda edición del reality de Telemundo.

La noche de este martes 26 de julio la actriz Ivonne Montero obtuvo el primer cupo en la semifinal de la Casa de los Famosos 2, y para muchos es “justicia divina”, pues contra Ivonne han querido arremeter para sacarla, pero ella ha logrado mantenerse en pie.

La semana pasada Ivonne Montero también se anotó una victoria en el programa al coronarse como la líder de la semana, gracias a lo cual obtuvo inmunidad y ninguno de sus compañeros pudo nominarla a la eliminación.

Muchos seguidores del reality celebran que Ivonne haya logrado llegar a este punto de la competencia tras enfrentar los insultos de Nacho Casano, quien la llamó “prostituta” y de la dupla que hacen Laura Bozzo y Daniella Navarro, quienes en más de una oportunidad se han juntado para agredir a la actriz.

“¡Justicia divina Ivonne! Vas con todo, mami”, “Bien merecido”, “Dios contigo siempre, Ivonne”, “Super feliz por ella, Daniella Navarro y Laura Bozzo se quedaron con el ojo malo”,

“Me da mucho gusto por ella”, “Ganadora”, “El karma es real, muy bien, muy bien!!! IVONNE GANADORA”.

Se les devolvió toda la maldad que le hicieron todos , ahorita ella era el blanco, pero Dios está con ella”.

“Ahí puedes ver que la maldad nunca triunfa, Daniela se ha expresado muy mal de ella sin conocerla y Telemundo siempre defiende a Daniella, Ivonne no está sola, nunca olviden que la maldad no triunfa, crean o no crean en Dios o en un ser supremo, la envidia no es buena”.

“Si se lo merece en realidad, todos en realidad le hacían caras y hablaban a sus espaldas, tal vez ella alguna vez hizo algo inadecuado, pero no había para tanto Dios es grande siempre”.

Eliminados en la Casa de los Famosos 2 al 25 de julio de 2022

El reality show La Casa de los Famosos 2 comenzó el pasado 10 de mayo de 2022 con 17 participantes, a la fecha han sido eliminados 11 integrantes.

Hasta el momento los eliminados son Natalia Alcocer, Juan Vidal, Lewis Mendoza, Rafael Nieves, Osvaldo Ríos, Niurka Marcos, Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Julia Gama, Luis ‘Potro’ Caballero y Mayeli Alonso.

Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Toni Costa, Ivonne Montero y Nacho Casano luchan por un puesto en la final de la Casa de los Famosos 2.

Ahora los seis famosos que quedan en la casa están en el cuarto naranja. Las emociones están a flor de piel y todo está por verse en el reality de Telemundo donde se descubren las verdaderas personalidades de los famosos.

Conforme se reduce la brecha para quedarse con el premio de 200 mil dólares la tensión se incrementa en la Casa de los Famosos 2, un lugar donde la amistad está lejos de ser algo real.