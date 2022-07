Irene Azuela entre Hamlet, detectives y una buena salud actoral

Irene Azuela ha demostrado ser una actriz que le gustan los retos, que disfruta cada uno de los proyectos en los que participa, pero sobre todo le gusta divertirse y explorar a través de los personajes que le toca interpretar. Irene Azuela regresa a Hamlet, para reabrir las puertas a la posibilidad de descubrir nuevas dudas, diferentes conflictos existenciales y que las voces escritas hace siglos en otras latitudes resuenen en nuestro tiempo y espacio, porque “ser o no ser, esa es la cuestión”.

Después de su estreno en el Teatro Milán, la propuesta teatral se despide del público con una función especial, este 28 de julio, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, por lo que la actriz mexicana adelantó un poco de lo que será esta presentación.

“Estamos muy contentos de cerrar con broche de oro en el Teatro de la Ciudad, nos fue muy bien en la temporada -sorprendentemente- bien, la respuesta fue increíble, sobre todo al tratarse de un clásico. Siempre hay mucho cariño por los clásicos, pero bueno tener el teatro lleno hoy en día no es cualquier cosa, lo valoramos mucho y llegar al Teatro de la Ciudad con todas esas butacas hermosas es un regalo enorme”, compartió durante la entrevista con Publimetro.

Irene Azuela. La actriz habla de sus proyectos en el cine, el teatro y las plataformas. (Foto: Tony Solís.)

Hamlet de William Shakespeare está bajo la adaptación y dirección de Angélica Rogel con las actuaciones de Irene Azuela, Mauricio García Lozano, Emma Dib, Assira Abbate, David Gaitán, Alejandro Morales, Miguel Santa Rita, Alfonso de la Borbolla y Tamara Vallarta.

“Es increíble que tratándose de un Hamlet, de una obra que ha sido visitada y revisitada durante tantas veces, con tantas miradas y versiones siga provocando emociones y tan actual. También vamos a tener unas funciones fuera de la ciudad, lo cual también nos pone muy contentos”, adelantó.

“Yo siento que con esta obra me regresó el alma al cuerpo tras dos años de no subirnos a las tablas, pues ha sido increíble, y decir: ‘es aquí donde me gusta estar y a donde pertenezco’ es maravilloso”.

También puede interesarte: Pinocho: todo lo que debes saber del nuevo avance de la cinta de Guillermo del Toro

El Hamlet actual se centra en la noción de la tragedia doméstica, en el dolor familiar, en la traición y la orfandad. Se abordan temas como la venganza, la locura, la muerte y la lealtad en un ambiente interno, privado, que le permite potencializar la aflicción que existe en el personaje central tras el asesinato de su padre y las consecuencias de este.

“Es un personaje que está lleno de dilemas, entonces creo que con muchos (risas), así como los tiene la mente, porque desde el momento que empiezas a leer el texto te das cuenta que es una pregunta tras otra, tras otra y son pocas respuestas; entrar en un universo así, pues es entrar en universo de cierta fragilidad e incertidumbre, que al vez es muy delicioso habitar”, detalló la actriz.

Irene Azuela hace diagnóstico de su salud actoral

“Yo creo que mi salud actoral estaría en un 8, y te digo 8, porque quiero pensar que puedo estar aún mejor, pero la verdad tuve la oportunidad de estudiar con un maestrazo llamado Héctor Mendoza, y él decía que los actores empezaban a ser realmente actores a partir de los 40 años. Ante eso, yo yo decía: ‘¡Híjole eso! No solo me falta toda una vida, sino, ¿será, en serio antes no lo puedes ser? La edad te va dando vivencias y herramientas para acercarte a este oficio de una mejor manera, y aquí entre nos, lo que yo decidí hacer con Hamlet al principio me pareció muy difícil, pero creo que lo logré. Hacer a un lado las expectativas, de ciertas personas, de lo que yo iba a hacer con el personaje, eso me iba a quitar mucho y lo logré con algo que me ha dado libertad y lo he estado disfrutando mucho. Al final, creo que eso habla de cierta buena salud (risas)”.

Lo que viene

“Hice una película que es su momento se llamó Dante y Soledad, todavía no sabemos si va a terminar así, pero es una película dirigida por Alex de la Mora , que estamos por terminar en este año.

Además, estreno una serie para Netflix que se llama Belascoarán que es la adaptación de las novelas de Paco Ignacio Taibo junto a Luis Gerrado Méndez”, puntualizó la actriz.

¿Cuándo y dónde se presenta Hamlet?

28 de julio a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico, Metro Allende), con los cuidados sanitarios respectivos: uso de cubrebocas y sana distancia.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETO TV: