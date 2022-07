Enrique Guzmán sobre su relación con Silvia Pinal: “No tengo ningún roce con ella”

La relación entre Enrique Guzmán y Silvia Pinal fue considerada como una de las más populares de México, estuvieron unidos en matrimonio durante 10 años y finalizó por presunta violencia por parte del actor, incluso los ex esposos habían roto todo tipo de comunicación. Al parecer las diferencias quedaron atrás y sostienen una amistad, así lo comentó el actor durante rueda de prensa.

Silvia Pinal. Silvia Pinal. / Foto: JDS. (Jds.mx/EMME)

El padre de Luis Enrique y Alejandra Guzmán sostuvo un encuentro con los medios para anunciar un concierto donde se subirá al escenario junto a pioneros del rock and roll en español de los años 60. Los periodistas no perdieron la oportunidad de consultar detalles de su vida personal. El actor aclaró - entre bromas- que no lo han invitado al homenaje que le realizarán en vida a doña Silvia en el Palacio de Bellas Artes.

“Tengo ganas de ir, pero no me han invitado… voy a ver si me cuelo. Muy contento estoy de que a alguien en vida se le haga un homenaje, como deben de ser las cosas, al talento que tiene esa señora Pinal, la que alguna vez fue madre de mis hijos, y ahora también... “El que no me han invitado es una broma, tengo que pagar mi boleto. Sí me verán en Bellas Artes si me dejan entrar”, comentó al respecto.

Guzmán aseguró que su comunicación con la última diva del cine mexicano es buena y constante, aseguró que cuando se reciente su salud ha estado cerca de la familia.

“Ya lo hago todos los días y en los momentos en que ha estado ella delicada, yo he estado junto a ella, somos amigos y nos juntamos como amigos. No tengo ninguna diferencia, ningún roce con ella”.

El ex vocalista de Los Teen Tops, uno de los primeros grupos en tocar rock and roll en Méxic, aseguró que de su parte están sanadas y perdonadas las diferencias que una vez tuvo con la actriz de 90 años de edad.

“De mi parte sí y de ella supongo también porque me responde, y hablamos normalmente, mi hijo mayor Luis Enrique está viviendo con ella, así que hay una conexión normal de dos gentes divorciadas entre ellos”, apuntó.