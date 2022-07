Eduin Caz: Estas son las polémicas en las que se ha visto involucrado el cantante

Últimamente Eduin Caz ha sido centro de críticas al publicar un video en el que se ve en una fiesta y tira una mesa al sueño, con el tema ‘en el radio un cochinero’ de Víctor Cibrian de fondo musical, reaccionando inmediatamente sus seguidores, unos continuando con su juego, otros con comentarios negativos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el vocalista de ‘Grupo Firme’ se encuentra en medio de una polémica. En el año 2021, a pesar de haber sido uno de los mejores para el grupo musical, también fue uno en donde se vio envuelto en disputas con otros personajes del medio artístico, tales como Christian Nodal y Eric Aragon, además de la infidelidad a su esposa, que él mismo confirmó y un video que se vio en Redes Sociales donde está un hombre con un arma de fuego.

¿Cómo fueron las polémicas?

Christian Nodal: Todo inició con una serie de historias que colocó el intérprete de ‘Adiós Amor’, en donde descartó realizar colaboraciones junto a ‘Grupo Firme’, pues indicaba que no le gustaba su trabajo, esto hizo que fanáticos del grupo mexicano salieron en defensa de los mismos, lo que generó una supuesta rivalidad entre ambos.

Erick Aragón: El líder del ‘Grupo Codiciado’ confirmó el fin de la amistad que tenía con Eduin Caz, y a pesar de anteriormente haber hecho colaboraciones juntos Aragón dijo que pensaban diferente y que era muy sincero. “Soy una persona muy directa, si te digo algo que no me parece y tu nomás porque estás en tu momento no te parece nada, pues la verdad no tengo interés”, explicó a Soy Grupero.

No obstante a inicio de año se reconciliaron y fue en las historia de Eduin que se confirmó. “Nada que una buena plática y unos tragos no solucionen”, escribió en la foto donde posan juntos.

Su Infidelidad: La infidelidad hacia su esposa fue una de las cosas más graves admitidas por Caz, con más de 12 años juntos y sus hijos de por medio, fue un escándalo que los fans aún suelen recordar.

De esta manera el mismo famosos fue quien admitió la verdad pues la otra chica llamada Stephanie Hernández quiso pedirle dinero para no decirle a su esposa lo ocurrido, sin embargo el cantate fue más hábil y decidió darle él mismo la noticia.

“Yo mismo le enseñé el video a mi esposa, porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije, ‘No, no te voy a dar dinero’. Preferí enseñárselo yo a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté la culpabilidad y lo que hice fue decirle, ‘Esto pasó, aquí está’”, declaró en un video publicado en Instagram.

Armas y escoltas: Asimismo, Eduin encendió las redes sociales luego de publicar un video en sus historias, dónde está en una camioneta, junto a dos hombres, mientras uno de ellos está armado, desmintiendo cualquier tipo de comentario que pudo ocasionarse en ese momento.

“Me están preguntando ayer qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué, y que la camioneta blindada. La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide?, pues me estoy cuidando”, aseguró.

La hamburguesa de oro: Una de las polémicas recientes fue la lujosa cena junto a Juan de Dios Pantoja en Miami que les costó más de 2000 mil dólares, pues pidieron cortes finos y una hamburguesa bañados en oro, cosa que fue criticada por los fans debido al excesivo valor que pagaron por unos minutos de lujo, adicional al terminar la noche en otro lugar tomando licor sin importar su problema de salud que mantuvo preocupados a todos.