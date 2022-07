Kim Loaiza será la primera mujer mexicana en Tomorrowland 2022

Tras dos años sin Tomorrowland, los amantes de la música electrónica podrán volver a disfrutar del concierto en la edición de 2022 con la presencia de latinos que están dando de que hablar dentro de la escena musical, así es el caso de Kim Loaiza, que compartirá escenario con “Dimitri Vegas & Like Mike”, con quienes es su más reciente colaboración.

Kim es la invitada de honor de “Dimitri Vegas & Like Mike”, siendo la primera mujer mexicana en presentarse en el “Main stage del Tomorrowland”, donde anunciarán su nueva canción que sacará con el dúo, y que lleva por nombre “Fuego”.

Poniendo en alto la bandera mexicana, Kim apareció en el listado de los más de 700 DJs más famosos del mundo, que en diferentes escenarios de “Le Schorre” brindaran su música al público.

Datos sobre Kim Loaiza

En 2020 rompió el Récord Guinness del canal con mayor número de suscriptores de habla hispana en YouTube, en donde actualmente cuenta con más de 4 billones de reproducciones totales de sus videos.

Inició su carrera musical en el 2019, donde rápidamente logró posicionarse como una de las artistas más reconocidas del momento con sus éxitos “No Seas Celoso”, “Me Perdiste”, “Mejor sola” y su nuevo sencillo “Después de las 12″.

Con tan solo 12 sencillos, Kimberly ha alcanzado más de 900 millones de reproducciones en Spotify, y ha logrado colaboraciones de talla mundial con Zion & Lennox, Ovy On The Drums y “Dimitri Vegas & Like Mike”.

La estrella de TikTok de habla hispana, con más seguidores en el mundo y teniendo el lugar número 8 de toda la plataforma, con casi 60 millones de seguidores.

¿Quieres ver la presentación de Kim desde tu casa el 30 y 31 de julio? Dale click, aquí.

