Pedro Sola confiesa que guarda ‘Pack’ de un ex integrante de ‘La Arrolladora’

Hace unos días, el conductor mexicano Pedro Sola, confesó que aún tiene guardadas las fotografías del ex vocalista de ‘La Arrolladora Banda Limón’, José Medina totalmente desnudo que se filtraron en el año 2012.

Esto lo dio a conocer el mismo animador durante una emisión del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, pues luego de haber recordado el bochornoso momento, él mismo reveló que haberlas guardado para cualquier eventualidad que se pueda presentar.

“Luego hasta encuerado se sacó unas fotos, ¿Te acuerdas? ay no, unas fotos que por ahí tengo aún”, dijo, asegurando además que siempre “Hay que guardar”, pues no se sabe que pueda pasar en el futuro. Este divertido comentario hizo reír de forma inmediata a Paty Chapoy, y al mismo tiempo causó un reclamo por parte de Jimena Pérez ‘La Choco’.

“Esas no me las has mandado”, le exclamó la animadora que recientemente volvió al programa de TV Azteca, luego de tomarse unas vacaciones en España, su país natal.

La “Bochornosa” fotografía

Asimismo, vale recordar que hace una década se filtraron unas fotografías del cantante José Medina en las redes sociales en donde se ve acostado en una cama, como Dios lo trajo al mundo, lo que se convirtió en un total escándalo en Internet, recibiendo críticas por parte de internautas.

No obstante, tras del bochornoso evento, el cantante no habría dado declaraciones, y fue un poco después que dio a conocer a través de su cuenta Twitter que su teléfono se había extraviado. “Perdí mi iphone, buenos días, en el DF se pierde todo”, para poco tiempo después anunciar su disgusto por la noticia que ya circulaba en los medios de comunicación.

“Me voy levantando y soy noticia, gracias… Ah y una cosita que me sabe a gloria: yo me puedo tomar una foto COMO YO QUIERA, parado de manos... y si yo quiero, con quien yo quiera, punto”.