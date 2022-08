Serie: conoce a ‘Woo’, la abogada que inspira y rompe los estigmas del autismo

Los contenidos crecen en las plataformas, historias van y vienen, pero otras se quedan en un lugar muy especial de la audiencia, ya sea por su trama, actores o mensajes que llegan de una peculiar manera. Tal es el caso de Woo, una abogada extraordinaria (Extraordinary Attorney Woo en inglés), una serie creada en Corea del Sur que está rompiendo con los estigmas alrededor del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

Dirigida por Yoo In-shik y protagonizada por la actriz Park Eun-bin, quien ha logrado humanizar la figura de los que viven con TEA, sobre todo mostrar esa parte de fuerza, ternura y miedos al relacionarse con otras personas. También participan Kang Tae-oh y Kang Ki-young, Woo.

La serie forma del contenido de Netflix desde el pasado 13 de julio, aunque al principio no atrapó las miradas en Latinoamérica, después se colocó en el Top 10 de las producciones más populares, y en México ya está en la posición número tres.

Una de los puntos centrales del dorama es que presentan al personaje de Woo, como una mujer independiente, inteligente que rompe con esas ideas y mitos, que las personas con esa condición que deben estar en casa, en escuela especiales y solo juntarse con personas autistas, y la serie demuestra que no es así.

En cada capítulo, como toda serie, tiene humor, romance, drama y comedia que ha logrado atrapar la atención, y como lo han señalado los guionistas de la serie, “el estigma que existe sobre las personas autistas es grande se piensa que no entienden, que no tienen sentimientos, que no sufren y, como se les tiene miedo y parece que están aislados, nadie hace un esfuerzo por integrarlos”, señalaron que no se trató de ridiculizar al personaje, sino mostrar otro ángulo con hechos basados en la vida real.

Las personas con el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) tienen potencialidades y pueden desarrollar fácilmente sus habilidades a partir de un establecimiento de rutinas y de actividades que van llevando al acople social, como se muestra en la historia.

Durante la presentación en Corea del Sur, la propia actriz Park Eun-bin señaló, “uno de los mayores errores que cometen las personas, principalmente por el desconocimiento, es confundir el autismo con una enfermedad. Este trabajo puede ayudar a crear un poco de conciencia sobre el autismo en la sociedad, fuera de los estereotipados. Woo es un personaje entrañable”, dijo a los medios.

¿De qué trata Woo, una abogada extraordinaria?

La genial abogada Woo Young-woo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados.

Woo tiene un alto coeficiente intelectual, de 164, una memoria sobresaliente y es la abogada más inteligente de Corea del Sur. Sin embargo, sus habilidades sociales complican distintas situaciones y eso lo muestra a lo largo de los capítulos.

Son 16 episodios, que pueden verse por Netflix y otros sitioscomo Estrenos Doramas Net.

