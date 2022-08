Galilea Montijo pone fin a los “haters” y bloquea comentarios en su Instagram. Entérate por qué

Si bien Galilea Montijo es una es una de las figuras más queridas en el mundo del espectáculo no es menos cierto que siempre da de que hablar.

Aunque la conductora del programa Hoy de Televisa desde hace tiempo ha tenido que lidiar con algunos detractores que sin temblarles el pulso le han dejado fuertes mensajes en sus redes sociales, la famosa reveló su radical decisión y fue bloquear los comentarios en su Instagram, decisión que le ha generado bienestar.

“Hablando del bullying de gente que no conoces y no te conoce, ¿no creen que viviríamos más felices sin los comentarios de Instagram? Que tenemos la opción de cerrarlos, yo ya los cerré hace un rato y no saben que felicidad me da. También que no existieran los likes”, dijo Montijo.

“Me queda claro que es una herramienta, es otra manera, pero también nosotros permitimos esta parte de comentarios”, agregó.

La también actriz de televisión no aclaró si la restricción de comentarios será temporal, pues en sus publicaciones todavía se pueden leer algunos de sus seguidores.

Sin embargo precisó que una de las razones que la movió para tal acción es su hijo Mateo de 10 años, quien ya sabe leer y revisa el perfil de ella, al punto de preguntarle por qué le escriben cosas desagradables.

“Antes sí me valía un poco más el comentario de otra persona, ahorita ya no porque Mateo ya lee, y es: ‘Mamá, ¿por qué te dicen eso?’”, contó.

“Y yo: ‘Cuando estés más grande ya platicaremos’, pero es esta parte de estarle explicando a cada rato”. “Desde que cerré comentarios ya ni tiempo tengo de enojarme”, precisó Galilea.

Vale recordar que la presentadora había confesado lo “liberador” que sentía al bloquear a los “haters” de sus redes sociales. Comparó esta acción con “sentir un orgasmo”.

“Es que estábamos diciendo que bloquear es como una especie de orgasmo, últimamente es como -bloqueó y- ¡ah, pásame el cigarro!”, había dicho o Galilea Montijo en forma de broma.