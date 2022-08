“Tren Bala”: ¿Dónde y cuándo ver la película de Brad Pitt con Bad Bunny?

Todo está listo para el gran estreno este 5 de agosto, de “Tren Bala”, la producción cinematográfica de Sony Pictures, el thriller de acción más esperado del verano, que pondrá a los espectadores al borde de la silla con su trama.

Esta apuesta trae de regreso a la actuación al emblemático Brad Pitt. Una de las grandes sorpresas de este filme es la participación del reguetonero Bad Bunny, quien ya suma algunos trabajos en la industria del cine y la televisión.

“Bullet train” tiene la firme ambición de convertirse en uno de los éxitos de la temporada, en un sector cinematográfico que necesita taquilla para recuperarse de la crisis del covid sufrida en los dos últimos años.

¿De qué trata “Bullet Train”?

La película cuenta la vivencia de siete asesinos de poca monta que se suben a un tren japonés para saldar cuentas: bienvenidos a bordo de “Tren Bala”. Una comedia de acción que promete mucho para algunos.

“Un evento cinematográfico, Bullet Train es un divertido y delirante thriller de acción del director de Deadpool 2, David Leitch. Brad Pitt encabeza un elenco de asesinos eclécticos y diversos – todos ellos conectados por unos objetivos conflictivos – dentro de un viaje sin escalas por el Japón moderno”, refiere la sinopsis de Sony Pictures.

Brad Pitt comentó sobre sobre la dosis de comedia con la que cuenta este filme. “Es una comedia de acción, y para mí es mucho más divertido que los golpes habituales porque está llena de humor” refirió el famoso actor de Hollywood durante una entrevista con los medios de comunicación.

Pit interpreta a Ladybug, un delincuente a sueldo que sale de una mala racha, traumatizado con su pésima suerte. Su personaje es “es el rey de los bobos, todo le sale mal”.

En esta película la estrella de la música, Benito Antonio Martínez (nombre real de Bad Bunny) interpreta a un astuto asesino apodado ‘El Lobo’. En una entrevista para Despierta América de Univisión, el actor confesó su experiencia trabajando con el puertorriqueño.

“Bad Bunny se avienta con todo, no duda en las cosas y cuando me avienta en el bar y me apuñala en la escena no se la pensó para nada, todo fue muy realista, es que así están diseñadas las escenas, son muy divertidas también y al igual que el resto del elenco todos disfrutamos de ellas y creo que es lo que más resalta”, precisó.

Las tomas de interior de este largometraje utilizaron los los estudios de Sony Pictures en Los Ángeles, mientras que también se grabó en Tokío, Japón, para las escenas de exterior.

Las filmaciones se hicieron el 16 de noviembre de 2020 y concluyeron en marzo de 2021.

Reparto de “Tren Bala”

Brad Pitt y Bad Bunny trabajarán junto a otros actores como Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada y Brian Tyree Henry, todos bajo la dirección de David Leitch.