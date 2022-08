Adela Micha aclara si recibió o no de regalo un departamento de Carlos Slim

Adela Micha aprovechó su participación en el podcast cómico “La Cotorrisa” de Ricardo Pérez y Slobotzk, para aclarar finalmente el rumor de si el reconocido empresario, Carlos Slim, le había regalado un departamento.

Esto supuestamente ocurrió cuando el empresario se encontraba realizando el rescate del Centro Histórico, en la Ciudad de México.

“Carlos Slim era muy bueno amigo mío, bueno yo lo sigo considerando un gran amigo, no lo veo hace mucho, y Carlos Slim no regala ni un pompón de Sanborns, es más, ni un contacto”, explicó Adela Micha entre risas.

Adela Micha se enojó con Martha Figueroa por haber empezado el rumor

La periodista se enteró de este rumor cuando en la televisora donde trabajaba le preguntaron si había visto la nota que Marta Figueroa había hecho de ella. Todo surgió en la cena que realizó en el apartamento que terminó comprando en Doncelles, debido a que Carlos Slim quería conocer a Carlos Monsiváis.

“Yo pendejamente invité a mi exnovio que pendejamente se le pasaron las copas, todo mal. Ese día tronamos y casualmente se hicieron muy amigos estos dos [su ex novio y Martha Figueroa], entonces yo dije ‘¿de quién vino la información?’, de este cabrón, pero a mí Carlos Slim nunca me regaló nada”, expresó Adela Micha.

Y aclaró que Carlos Slim sí le aconsejó que comprara ese apartamento, que tenía cerca el edificio de Correos, además de que Carlos Fuentes y Felipe González tenían apartamentos ahí, aunque ella nunca llegó a ver a ninguno: “Junté unos ahorritos y compré ahí”.

También comentó lo molesta que estuvo con Martha Figueroa por haber publicado esa nota: “O sea, con qué huevos, diario nos veíamos, tan fácil que hubiera sido para ella preguntarme... que si me lo hubiera regalado lo hubiera dicho, tampoco me regaló una mansión, pero no fue el caso”.