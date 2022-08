Cynthia Klitbo confiesa que intentó suicidarse por un hombre, ¿Quién es?

Aunque mucho de los roles que ha interpretado son los de la villana de las telenovelas y que su personalidad refleja a una mujer fuerte de carácter, Cynthia Klitbo ha vividos situaciones dolorosas que la han llevado a tocar fondo.

Una de ellas fue la experiencia mientras estuvo casada con Jorge Antolín ya que recibió maltrato psicológico. La actriz contó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que se casó con él cuando tenía 23 años. Dijo que fue tan fuerte lo que vivía que pensó en el suicidio como vía de escape.

Klitbo de 55 años, detalló que el matrimonio llegó de una forma muy extraña, “supuestamente” para cuidar de su reputación, ya que para el entonces había sido captada en fotografías con otros hombres, entre ellos Antolín.

“Yo llegué de trabajar y Antolín me dijo ‘me voy a casar contigo, para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil, una barragana’”, contó e inmediatamente iniciaron los preparativos.

Cynthia aclara que le “hacía mucha ilusión” casarse; aunque reconoció que no estaba enamorada de él: “mi mamá me dijo que era mejor que mi novio el ‘greñas’ (...), nomás que ‘el greñas’ es dueño de una fábrica”, dijo entre risas.

La reconocida villana de la telenovela EL privilegio de amar dijo que su madre de alguna manera presionó para que la boda se diera ya que aseguraba, que Antolín era el hombre indicado para ella.

Klitbo confesó que el también actor no necesitó de muy poco tiempo para mostrar su lado machista, lo que para ella no era otra cosa que una fachada para ocultar su homosexualidad.

Antolín era muy agresivo con Cynthia, así comentó, dijo que llegó a encerrarla para que no se diera cuenta de sus infidelidades con otros hombres y porque no quería que ella sobresaliera más que él.

Pese a que su matrimonio duró poco, el daño psicológico recibido fue grande, la actriz lo llegó a describir como “un infierno”, por esta situación decidió tomarse 100 pastillas. Quería quitarse la vida.

“El día que me desperté en el hospital y vi que estaba viva me dio depresión, no era feliz, no estaba feliz. Salí de esa situación con psicólogo porque mi mamá se dio cuenta”, recordó.

Luego de una situación tan complicada, Cynthia Klitbo requirió terapias psicológicas.