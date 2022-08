Gaby Ramírez señala a “Platanito” de acoso, además tuvo que disculparse

La conductora de televisión Gaby Ramírez fue invitada a un participar en el programa “Chisme No Like” y tan pronto se le presentó la oportunidad aprovechó para revelar haber sido víctima de abuso sexual por parte del payaso “Platanito”, interpretado por Sergio Verduzco.

La moderadora narró un poco los hechos vividos en su experiencia como invitada al programa de Estrella TV que por donde el “Platanito” tenía mucha sintonía y éxito y por ello era de gran influencia en la televisión.

“Resulta que un día me invitan al ‘Show de Platanito’… estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, ‘bueno, muchísimas gracias se terminó, muchísimas gracias Karina por haber estado y agarra platanito y me hace así [recrea la escena de abuso sexual]”

“Me agarró el pecho, él sabe, me agarró sin mi permiso y sin mi consideración”, expresó Ramírez.

La mexicana dijo que luego de haber sido “manoseada” quedó en shok, para ella la situación fue inesperada y por eso no supo cómo actuar en el momento, sin embargo cuando cayó en sí, quiso reportar a los ejecutivos.

“Yo me quedé como idiota, preguntándome si era parte del sketch, ‘¿qué dijo, le doy una cachetada? Yo me quedé fría, entonces yo agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije, ‘¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?’”, precisó.

Confiando que su queja sería atendida más bien recibió una negativa y en este sentido procedió a reclamarle al propio ‘Platanito’, pero dijo que diferente a un sancionar al payaso, ella resultó perjudicada ya que según le advirtieron que se “había metido con la gran estrella del canal, que un día hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito”, comentó Ramírez.

La conductora quien se hizo pública por su participación en el espacio “A la cachi cachi porra” de Canal Once, señaló que la “obligaron” a disculparse con “Platanito” y que ante su influencia - en ese momento- en el mundo de la televisión llegó a cerrarle algunas puertas laborales.