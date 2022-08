Karol G y la Rosalía lucen el mismo color de pelo y causan polémica en redes sociales

Con un emotivo mensaje, Karol G dio a conocer que se despediría de su cabello azul para dar paso a otro color que “de seguro les encantará”, manteniendo su cabello oculto durante un tiempo, pues como se sabe, hace varias semanas la artista estuvo de vacaciones por lo que desapareció un buen rato de las redes sociales.

Asimismo, pocas horas después de haber anunciado esto, mostró su nuevo look a todos sus fans con un audio en el que decía “Este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo, pa’ que cuando me vean en la calle me digan: ‘Ea María Bebé, Cómo le queda de chimba ese pelo rojo”, finalizando con una sonrisa, agregando en la descripción que ya tenía dos semanas de haberse hecho el cambio que sin duda le gustó mucho a sus fans, quienes la compararon con la Sirenita y con Jessica Rabbit.

Por otro lado, casi al mismo tiempo La Rosalía también apareció en su cuenta personal de Instagram con una serie de fotografías en las que igual se hace notar su cabello rojo, el mismo tono que utilizó para el video clip de su canción ‘Motomami, por lo que, ahora anunció su gira por Estados Unidos y América Latina.

“Muy agradecida por el cariño que me ha dado mi gente en mi país, y muy excited para lo próximo que se viene. Latinoamérica y US, en nada llega ¡la Motomami!”, escribió.

La polémica en Redes Sociales

Además de sorprender cada una de las artistas con sus cambios de looks, también hicieron desatar una serie de memes por parte de los fanáticos de ambas, quienes las defendieron a través de comentarios.

“Perdón, pero el rojo es de La Rosalía”.

“Karol es tendencia mundial, algo que la Rosalía no podrá hacer”

Mientras que otros usuarios pedía una colaboración de ambas. “Karol G y Rosalía, las dos con el pelo rojo el mismo día. Esto se merece un remix de ‘Despechá’ con las dos”.

Rosalía al ver q karolg se acaba d teñir d rojo pic.twitter.com/oC70MopoRR — 𝕴𝖘𝖒𝖆𝖊𝖑 (@is__rush05) August 2, 2022