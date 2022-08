Tren bala: Brad Pitt y Bad Bunny entre el amor, el odio y la seducción

Quien piense que Tren bala es una cinta predecible desde su inicio, termina siendo todo lo contrario, irreverentemente caótica y divertida. La lógica no está presente en las escenas cargadas de drama, humor, acción, coreografías y mucha sangre, por lo que tiene una clasificación para adultos.

Tren bala es dirigida por David Leitch (Deadpool 2), quien sabe llevar bien las escenas de acción y lograr que los efectos especiales estallen de manera peculiar; también, ha logrado dividir a la crítica especializada en polos opuestos: la aman u odian.

“Me atrajo su tremenda originalidad, su osadía, es la clase de cinta que me gusta dirigir. Su tono es infatigablemente divertido, los diálogos son muy ingeniosos. Pero en mi opinión, sus bien definidos personajes son lo más importante; esto dio mucho que roer a nuestros actores. Se trata de un thriller rebosante de acción, con personajes locos y explosivos- además de ser una reflexión acerca del destino y l karma. Lo digo en serio”, señaló el cineasta en una entrevista para Sony Pictures.

La cinta tiene muchos lazos a la cultura latina, no solo a través del personaje de Bad Bunny, sino con la participación de Alejandro Sanz en la banda sonora.

Tren bala. (Foto: Sny Pictures.)

Realizada en Japón, el reto fue filmar en un auténtico tren bala en movimiento, por lo que Leich tuvo que adaptar las locaciones sobre las carreteras de Japón.

“Actualmente no hay nada más difícil que dar en el clavo con una cinta original- algo que no sea una secuela, tampoco la historia de un superhéroe- pero siempre estamos listos para el desafío. Toda mi vida adulta le he dedicado a la acción en el cine. La acción está en mi ADN. Por ello me emociona la realización de giros enormes y provocadores, o las decisiones más osadas que aquí son adyacente a la acción”, agregó.

El realizador estadounidense reveló que no fue fácil pulir los personajes, pero los actores que los interpretaron lograron ir más allá de lo que él imaginó en papel.

“Todos estos personajes muestran su humanidad. Ladybug (Catarina) quiere ser una mejor persona. Bian Tyree Henry y Aaron Taylor-Johnson, hacen un despliegue de hermandad. El personaje de Joey King es un sociópata, pero la dinámica con su padre es algo con lo que todos podemos identificarnos. Puedes embarcarte en este viaje con todos estos crueles asesinos, sin embargo no dejarás de sentir empatía, te divertirás, sus bromas te harán reír”, finalizó.

Tren bala. (Foto: Cortesía Sony Pictures,)

David Leitch “desnuda” a sus personajes

Catarina (Brad Pitt)

El actor vuelve a demostrar que es una especie de Dios en el cine: encantador, irónico, sexy, divertido y hombre de acción. “No hay duda, Brad es la estrella más importante y carismática del mundo. El público espera que su calidad como estrella irradie encanto. Pero, en vez de ello, él oculta esta fuerza bajo ese tonto sombrero y detrás de esos lentes, para así transformarse en un tipo sumamente vulnerable. Lo interpreta como el perdedor- Brad Pitt es el perdedor de esta cinta, de diversas maneras”, detalló el director.

Tren bala. (Foto: Cortesía Sony Pictures,)

Mandarina ( Aaron Taylor-Johnson) y Limón ( Bryan Tyree)

Los gemelos, no son auténticos gemelos, pero son amigos desde la infancia. “Son graciosos porque son híper carismáticos. Además, las circunstancias son absolutamente ridículas- son asesinos entrenados, son extremadamente peligrosos, pero están un poco idos. Lo que los vuelve realmente graciosos es esa manera de discutir que despliegan, como si fuesen marido y mujer. Incluso cuando están atando a alguien… o cortándole en pedazos”, añadió Leitch.

Tren bala. (Foto: Sny Pictures.)

El Lobo (Bad Bunny)

Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, encarna al asesino que busca un ajuste de cuentas con Catarina.

“Mary Vernieu, nuestra directora de casting, propuso a Bad Bunny para este papel y nosotros ya estábamos emocionados con su desempeño en Narcos. Su ética laboral es única- pasó mucho tiempo en los ensayos a fin de llegar totalmente preparado, y nosotros aprovechamos esta pasión tan suya. Si alguna vez lo has visto en acción, entonces sabes que todo lo hace con el corazón en la mano. Por ello, en lugar de crear un personaje compelido por la venganza, lo convertimos en un tipo enfermo de amor. La actuación de Bad Bunny definió la humanidad del personaje”.

Tren bala. (Foto: Cortesía Sony Pictures,)

El Príncipe (Joey King)

A sabiendas de que los demás la juzgarán por su apariencia, esta mujer aprovechará todos esos malentendidos. “Sabe que se le subestima, pero que, a la vez, esto supone una ventaja. Ella utiliza su dulce apariencia y su tierna voz para conseguir lo que desea- y sabe muy bien lo que desea. Enmascara sus verdaderos deseos con una crueldad feroz y todas esas tendencias amenazantes y tortuosas. En última instancia, lo que busca es amor, es respeto- esto es interesante: la gente que ama más que a nadie es asimismo la gente que más teme y detesta”.

Tren bala. (Foto: Cortesía Sony Pictures,)

Alejandro Sanz acompaña a Bad Bunny

Siete personajes con siete temas, con sus respectivos arcos y coherencias particulares, con una banda sonora plegada de pop, rock, punk e influencia latina.

“Regrabamos Staying alive y I need a hero con artistas japoneses. Además, Dominic Lewis compuso una canción original para Lobo, grabada por Alejandro Sanz, que acompañó a Bad Bunny en la pantalla”, detalló el cineasta.

¿Cuándo se estrena y cuánto tiempo dura Tren bala?

2 horas tiene de duración el filme.

3 de agosto ingresa a todas las salas de cine en México.

