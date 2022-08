Laura Bozzo afirma que Salvador Zerboni es el único leal en la Casa de los Famosos

Laura Bozzo se ha caracterizado por ser una mujer fuerte, sensible, pero sobre todo muy directa al momento de decir las cosas, por lo que su estadía en ‘La Casa de los Famosos’ muchas veces molestaba a sus compañeros, sin embargo, algunos de ellos mostraban su aprecio diciéndole las cosas en su cara, aconsejándola para que fuera mejor cada día.

Tras la salida de cada uno de sus compañeros en el cuarto morado, Salvador Zerboni y Daniella Navarro fueron las personas que la acompañaron hasta el momento de su eliminación, pero para nadie es un secreto que siempre se vieron a ambos e diferentes peleas dentro de la casa, desde sus peleas por quien limpiara la cocina, hasta el punto de dejarse de hablar por algunas horas para luego disculparse.

A pesar de todo esto, Laura Bozzo confesó durante la entrevista con Jimena Gallego, que Salvador fue el único participante que le fue fiel durante todo este tiempo.

“Creo que todo el mundo sabe cómo es, quien es, pero yo prefiero malo conocido que bueno por conocer”, respondió la peruana, agregando también que no quiere saber nada de Daniella Navarro por ahora.

“Daniella no, ni me la menciones. Salvador sí, Salvador con sus ataques, insultos, nos hemos peleado entre los dos, pero definitivamente Salvador Zerboni fue una persona que fue leal a mí, mucho más leal que cualquiera que me dijera ‘te quiero’, ‘te amo’, ‘te adoro’”, aseguró la animadora, dando paso a la pregunta si ella consideraba continuar con la amistad del actor mexicano, a lo que ella respondió que dejaría todo en manos de Dios.

“Vamos a ver lo que Dios quiera, pero no, creo la mayoría de gente que he conocido la en la casa la quiero lo más lejos posible de mi vida”, explicó con firmeza.