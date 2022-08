En un par de horas, BTS estrenará la canción ‘Bad Decisions’ junto a Benny Blanco & Snoop Dogg, cabe recalcar, que este tema vendrá acompañado de un mv o video musical. Por otro lado, esta colaboración será con la vocal line o línea vocal del grupo de k-pop que son Jungkook, V (Taehyung), Jimin y Jin.

BTS, Benny Blanco & Snoop Dogg estrenarán ‘Bad Decisions’. / Foto: Twitter

El rumor acerca de esta colaboración comenzó a surgir en abril pasado, cuando se compartió una foto de Benny Blanco en el backstage del concierto PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS llevado a cabo en Allegiant Stadium.

Aunque en el caso de Snoop Dogg, durante el mes de enero compartió que los miembros de BTS lo habían contactado para realizar una colaboración con él y hace un par de semanas mediante una entrevista, reveló que a finales del mes de julio, dicha canción vería la luz.

Por otro lado, días atrás se compartió un teaser o adelanto donde podemos ver a Jungkook, Taehyung, Jimin y Jin cantando un fragmento de la canción Bad Decisions, la cual, dice lo siguiente “Parece que nunca puedo sacarte de mi mente”.

Letra para ‘Bad Decisions’ de BTS, Benny Blanco & Snoop Dogg

Oooooh, Aaaaah (Yeah)

I can’t seem to ever get you out of my mind

And it feels like

Oooooh, Aaaaah

I want you, ooh baby, all of the time

Metas para ‘Bad Decisions’ de BTS, Benny Blanco & Snoop Dogg

Horarios para ‘Bad Decisions’ de BTS, Benny Blanco & Snoop Dogg

Les dejo los horarios para el estreno se Bad Decisions



Jueves, 4 de Agosto

10:00 PM 🇨🇷🇬🇹🇸🇻🇳🇮🇭🇳

11:00 PM 🇵🇪🇨🇴🇪🇨🇵🇦🇲🇽

Viernes, 5 de Agosto

12:00 AM 🇩🇴🇧🇴🇵🇷🇻🇪🇨🇱🇵🇾🇨🇺

01:00 AM 🇦🇷🇺🇾🇧🇷

06:00 AM 🇪🇸 — levi⁷ ᵃˢʰ 🐾 (@levijjk) August 4, 2022

¿Por qué no aparecen RM, j-hope y SUGA?

Cabe recalcar, que ARMY (fandom oficial de BTS), espera que en un par de mes sea el turno de la rap line, en este caso RM, j-hope y SUGA, quienes estrenen una nueva canción en colaboración con otro artista occidental.

