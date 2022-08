“Me dejo llevar mucho por lo que dice mi corazón”: Daniella Navarro habla de sus romances en ‘La Casa de los Famosos’

Tras la salida de Daniella Navarro de ‘La Casa de los Famosos, muchos secretos salieron a la luz, sobre todo de los romances que mantuvo con algunos de los participantes, pues las cámaras fueron testigo de estos acontecimientos, por lo que la animadora Jimena Araya no pudo evitar preguntarse sobre qué fue lo que en realidad ocurrió ahí dentro.

Iniciando con su agradecimiento a Dios y todos sus “corazones azules” por permitirle llegar a ser la quinta finalista, Daniella confesó que ya presentía lo que iba a ocurrir, ya que según indicó, hay muchas personas que no aceptan su sinceridad.

“Creo que hay personas a las que no les gusta la sinceridad, y lo directa que pude haber sido, de pronto yo le pude haber pegado mucho al público y de pronto mi falta de miedo de hacer lo que siente mi corazón, me gusto uno un día otro día me gusto otro, yo siempre he hecho lo que dice mi corazón”, afirmó la Venezolana con respecto a sus amoríos dentro del Reality Show.

Asimismo, durante la conversación se llegó al punto de preguntar en sí que ocurrió con Zerboni, puesto que siempre se vieron discutiendo por cualquier motivo.

“Deseo de animal carnal, pues Jimena no sé cuantas semanas estuve encerrada ahí y con una copita de vino empecé a ver a todo el mundo bonito, incluyendo a Salvador, imagínate lo vi midieron un metro noventa”, explicó en referencia al momento en que ambos se encontraban en la suite del Líder.

¿Qué pasó con Eduardo?

De esta manera, Daniella también confesó lo difícil que pudo ser el saber que Eduardo Rodríguez le mintiera mientras estuvieron dentro.

“Eduardo me encanta, pero me mintió… Subestimó mi capacidad de grabarme las conversaciones que teníamos y le pregunté en varias oportunidades si había dejado a alguien afuera y me dijo que no, entonces no puedes extrañar a una persona que te miente desde el inicio”, explicó la venezolana.

Nacho y Daniella, ¿Continuará el romance fuera de la casa?

Como bien se sabe, hace pocos días la actriz inició un romance con Nacho Casano, quienes desde el inicio admitieron detestarse, sin embargo esto no fue impedimento para que ambos pudiera disfrutar un breve momento dentro del programa, pero tras la salida de la venezolana todos se han preguntado si estos continuaran su amor fuera de la casa.

“Soy mamá ante todo, y me encantaría poderme regalar tiempo de conocer a Nacho, pero no lo sé ya estoy afuera, tengo 84 días sin ver a mi princesa preciosa, a lo mejor la veo y se me borra el casette”, indicó.

“Me encantaría compartir más, ¿Si me gustaría tener una relación? no sé, si algo aprendí dentro de la casa es que mis ‘no’, se han convertido en ‘sí’ y mis ‘sí’, en ‘no’”, expuso la actriz luego de preguntarse sobre lo ocurrido entre ellos durante su convivencia.