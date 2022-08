Ferdinando Valencia recuerda a su hijo Dante con emotivas palabras “Por Favor nunca me olvides”

Con emotivas palabras, Ferdinando Valencia junto a su esposa recordaron la partida de su hijo Dante, quien nació en el mes de abril del año 2019, y fallece en agosto de ese mismo año, algo que sin duda dejo marcada a toda la familia, pues fue muy poco lo que les duró la felicidad de tenerlo con ellos.

Con emotivas palabras, Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman recordaron la pérdida de su hijo Dante el pasado 3 de agosto, que con tan solo 4 meses de edad partió de este mundo debido a una complicación en su estado de salud, este sin duda fue uno de los momentos más difíciles para su familia y, aunque ya son 3 años de este suceso, ambos lo recuerdan como desde el primer día.

El año 2019 fue uno de los más alegres y complicados para esta pareja, pues a inicios del mismo, específicamente en el mes de abril nacen sus mellizos Dante y Tadeo, todo parecía bien, hasta que el primero de los hermanos presentó algunos signos que preocupó a los médicos, quienes actuaron rápidamente, con diferentes estudios que arrojaron como resultado una meningitis.

Asimismo, como cada año ambos recuerdan este triste momento dedicándole mensajes a su pequeño con fotografías tomadas un poco después de su nacimiento.

“¡3 años extrañándote! Si me escuchas, si lo sabes, no me olvides, porque sin importar donde estés, yo, el que estoy aún aquí, sigo siendo tu padre y amándote como tu padre. Hasta encontrarnos Dante, ¡Por favor nunca me olvides!”, escribió en su cuenta de Instagram Ferdinando.

Asimismo, su esposa no pudo dejar de recordar a su pequeño a 3 años de su partida y al igual que el actor, compartió una serie de fotografías con un breve escrito. “Mi angelito hermoso, como te extraño ya 3 años sin tenerte, hoy el cielo está de fiesta, te amo mi vida”.

Por otro lado, sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes de apoyo en este momento tan triste.

“Hermoso Dante, te recordamos con mucho amor, nos robaste el corazón de muchísimas personas. Tenías un ángel tan hermoso y ahora tu eres ese ángel que nos cuida y a toda tu familia a papi, mami y Tadeito”.

Wow que palabras tan hermosas. Dios de la vida, él está siempre a tu lado y es una estrella más que siempre te alumbrará, te queremos mucho Ferdinando, bendiciones siempre con mucha salud y millones de éxitos”.

“Quienes hemos vivido la pérdida de un bebé comprendemos la fecha en la cual te hace retroceder el tiempo y lo único q buscas es poder tener ese momento exacto en donde tu ángel y tu puedes tener esa conexión única”.