La cantante, empresaria y actriz de 30 años de edad, Selena Gomez, en una reciente publicación hecha mediante su cuenta de TikTok, compartió un mensaje de positividad corporal y se mostró en contra del ‘body shaming’ que existe actualmente.

‘Los estómagos reales están regresando’, Selena Gomez presume con orgullo su pancita mediante un video de TikTok. / Foto: Instagram

La intérprete de The Heart Wants What It Wants tomó sus redes sociales y alzó la voz en contra de todas las personas que han criticado su aumento de peso a lo largo de todos sus años de carrera, mencionando que ha subido y bajado de peso constantemente.

‘Los estómagos reales están regresando’, Selena Gomez presume con orgullo su pancita mediante un video de TikTok. / Foto: Instagram

‘Los estómagos reales están regresando’, Selena Gomez presume con orgullo su pancita

En el video que la actriz de Only Murders in the Building compartió, se le puede ver portando un traje de baño en color morado con detalles amarillos y anaranjados, mientras, a la par, toca su pancita y hace un lip-sync donde se puede escuchar un audio el cual dice lo siguiente, “Mete el estómago, no voy a meter nada los estómagos reales están regresando, ¿de acuerdo?”.

Asimismo, meses atrás, mediante sus historias de TikTok, Selena Gomez señaló que sin importar lo que haga siempre la van a criticar “He tratado de mantenerme delgada, pero fui a ‘Jack in the Box’ y compré cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante. Pero, sinceramente, no me importa mi peso porque la gente se critica de todos modos, ‘Eres demasiado pequeña’, ‘Eres demasiado grande’, ‘Eso no te queda’. Soy perfecta como soy. ¿Moraleja de la historia? Adiós”.

Tras estas declaraciones, varios internautas mostraron su apoyo a la dueña de la marca de belleza ‘Rare Beauty’, aunque otros más señalaron que no debe realizar esa clase de comentarios ya que, no es un cuerpo marginado o en su caso, uno con sobrepeso.

‘Los estómagos reales están regresando’, Selena Gomez presume con orgullo su pancita mediante un video de TikTok. / Foto: Instagram

Lo más visto en Publimetro TV: