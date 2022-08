La Casa de los Famosos: Laura Bozzo responde ante comentarios de madre de Daniella Navarro

Durante una entrevista realizada por ‘La Mesa Caliente’, Laura Bozzo respondió a la madre de Daniella Navarro ante el reto que recientemente le impuso, luego de que hablara sobre su hija en la Gala de ‘La Casa de los Famosos’.

Asimismo, Carlota Santodomingo dijo que la animadora debía darle la cara ante los comentarios realizados en la televisión, indicando además que su hija salió perjudicada por estar defendiéndola siempre.

“Quiero invitar a Laura Bozzo, yo la única madre de Daniella, para que ella en mi cara me diga que tanto asco le da mi hija, cuando a mi hija lo que la perjudicó en cierta forma fue el haberla defendido a ella, todas las peleas fueron por haberla defendido a ella”, explicó durante un en vivo realizado por Instagram, asegurando que Bozzo debería estar en un asilo.

“Hasta cuando esa señora de 71 años que debería estar en un asilo. Yo no puedo defender a Daniella, con todo el dolor de mi alma no la puedo defender, porque yo quiero que ella me diga… Yo le he enseñado a trabajar, porque yo he sido una mujer trabajadora… Ella (Laura) le tuvo que pagar a Cristian, para que se acostara con ella, hasta que el tipo se cansó porque ya quería vomitar de lo vieja, fea y horrorosa, que parece un acordeón”, expuso.

Ante estas declaraciones que apenas pudo escuchar, Laura se tomó unos minutos de su entrevista para poder responderle a la mamá de Daniella, asegurando que ninguna de ellas tiene educación.

“Digna madre de una niña que ha mostrado no tener educación, ¿O sea que a los 70 años uno tiene que ir a un asilo?, yo estoy regia, me considero regia y quiero decir algo, antes que nada, señora, pérdoneme pero yo no invente la historia de Eduardo ahí están los videos de las cámaras, yo no invente lo de Zerboni, menos aún lo de nacho”, dijo mientras recordaba los momentos dentro de la casa, agregando además que siempre consideró a Daniella como su hija y que le dolió mucho lo que hizo.

“A mí me dolió en el alma lo que hizo Daniella, que me uso 3 meses, y recuerde algo señora, ella me decía mamá, yo la ayudaba, me peleé con Ivonne y con media casa por defenderla a su hija, entonces no le voy a contesta señora, ni acepto su reto porque yo peleo con lo de mi condición y con o quién tengo que discutir, yo no voy a hablar más con Daniella Navarro, nunca más”, declaró un poco molesta la animadora peruana.