Luck: Jane Fonda y Whoopi Goldberg entre la buena y la mala suerte

Jane Fonda y Whoopi Goldberg se convierten en las voces de los personajes del Dragón y el Capitán, respectivamente, en lo que es la primera cinta de animación digital de Apple TV+ que ya está disponible a partir de este 5 de agosto, bajo el nombre de Luck (Suerte).

Las actrices compartieron su emoción de ser parte de esta historia que muestra a Sam Greenfield (Eva Noblezada), como la persona más desafortunada del mundo, quien cuando se topa con la nunca antes vista Tierra de la Suerte, emprende una búsqueda para llevarle buena suerte a su mejor amiga. Pero como no se admiten humanos, su única oportunidad es unirse a las criaturas mágicas que viven allí para hacerlo.

Whoopi Goldberg y Jane Fonda participan en la cinta Luck. (Fotos: Cortesía Apple TV+)

“Había querido hacer un filme animado por un largo tiempo es la primera vez que se me ofreció un papel, y fue por Skydance, una compañía en la que confío, entonces cuando me dijeron que querían mi voz para el Dragón rosa, líder del reino de la suerte, si mal no recuerdo es genial... ¿Quién no querría hacer eso?”, compartió Jane Fonda.

La legendaria actriz estadounidense reveló que si algo tiene en común con el personajes es tratar de verse siempre bien, “¿No creen que es un poco vanidosa? Tiene pestañas largas, se preocupa por como se ve, quería que tuviera sentimientos ambivalentes en cuanto a que respira fuego y humo, a veces es callada y conveniente, y ella se apena, cosas así es un poco como yo (risas)”, dijo.

Jane Fonda opinó sobre la buena y mala suerte, “quiero que tengan menos miedo a la mala suerte, que entiendan que la mala suerte es parte de la buena suerte, es el lado opuesto de la misma moneda, que con la mala suerte también puedes aprender mucho, hay una expresión: ‘Dios no viene a nosotros de nuestros logros y trofeos, viene de nuestras heridas’. Por ejemplo, yo no uso amuletos de la buena suerte, solo medito”, dijo.

Por último, habló de cómo fue su primera experiencia en el doblaje, “los retos son muy diferentes, no tienes a nadie contigo, no hay otros actores, todo sale de tu cabeza con la ayuda del director, y eso si podría decir que me sorprendió”.

Mientras que Whoopi Goldberg, quien hace el papel de Capitán, dejó en claro que le gusta la inclusión en las historias, “no quiero que piensen en otra cosa que no sea pasar un buen rato en una excelente animación, porque las cosas que necesito que piensen, así serán una vez que se vayan, porque se llegará a eso si es lo que absorben, así que solo quiero que tengan palomitas, dulces, solamente que pasen un buen rato y disfruten”.

Luck es una cinta acerca de la amistad y el ayudar el uno al otro, por lo que la actriz puntualizó su opinión sobre la suerte, “que todos somos suertudos, y con mala suerte, y también semisuertudos, que no es uno u otro, es todo al mismo tiempo”.

Luck, a detalle

Voces. Luck presenta otras voces en el doblaje como Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger y Adelynn Spoon.

Detrás de cámaras. La película animada está dirigida por Peggy Holmes a partir de un guion de Kiel Murray, con John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg y David Eisenmann como productores.

Personajes con corazón

“Hay varios mensajes en la cinta, uno de los importantes es que, incluso en un inicio, si naciste en una familia que no sabía como quererte, puedes elegir una nueva”. — Jane Fonda

“Desearía menos tensión en el mundo, eso me haría muy feliz, me siento muy suertuda con eso”. Mi personaje es un líder muy lindo y con lindos aretes (risas)”. — Whoopi Goldberg, actriz

