Filtran audio donde Niurka llama “Parásitos” a sus hijos

Niurka Marcos ha sido una de las famosas que siempre ha dado de que hablar, pues su particular manera de llevar la vida ha hecho que los medios siempre estén pendientes de los pasos que da.

Esta vez, en medio de la polémica con la ex de Juan Vidal, Cynthia Klitbo, la Vedette nuevamente sale a la luz con una nueva noticia, y es que esta vez, se refiere a sus hijos como unos “Parásitos y hu*von*s”.

Todo esto se dio a conocer a través de una de las transmisiones de ‘Chisme no like’, luego de que Niurka arremetiera contra Javier Cerani, uno de los conductores de este programa, puesto que, según lo que dijo la ex participante de ‘La Casa de los Famosos, Cerani aseguró que ella mantenía a su actual pareja, Javier Vidal.

“Yo los invito a que hagan lo que nosotros hacemos en ‘Imperio Bebé News’, demuestren con pruebas que yo le di dinero a Juan, que yo lo mantengo, de los 80 y todo eso, pero con pruebas’', expresó la cubana, refiriéndose a la deuda que tenía el actor con su ex pareja Cynthia Klitbo

¿Qué dice el audio?

En el audio que dio a conocer el programa antes mencionado, presenta el momento en el que Niurka habla sobre sus hijos, indicando que ella cometió errores con respecto a sus decisiones y que ellos tomaron otro camino.

“Yo cometí los aciertos de ponerle a mi hijo, Kiko, cuando terminó la universidad, que no agarró ninguna de las carreras que le estaba ofreciendo, que te garantiza un trabajo, entonces yo lo ayudé dos años”, se escucha en el audio.

Afirmando además que ella misma le montó dos farmacias a su hijo Kiko, pero que este las cerró y decidió irse a Europa, agregando que en este año no le ha alcanzado para mucho por lo que tuvo que advertirle a los tres que debían aportar para la casa.

“Este año yo he tenido trabajo solo para sacar mis necesidades y no me dio para más, pero honestamente, ahí llegó la rebeldía, cuando empecé a decirle a los tres: ‘ya hay que aportar para la casa, ya están trabajando’. Emilio es el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar?’ y me dice: ‘bueno, hago el súper y pago el gas’, Romina, tú pagas el Izzi y ¿Kiko tú qué vas a pagar? Nunca me lo dijo”.

Y finaliza el audio diciendo “Y eso fue lo que pasó este año, la metamorfosis de liberarme de toda esta carga que tenía de mantener literalmente, aunque duela… huevones, parásitos”.