Rey grupero confiesa que sufrió de depresión y agradece a Cynthia Klitbo el apoyo

Recientemente, el youtuber Rey Grupero publicó en su cuenta personal de Instagram un video en el que indica que hace tiempo pasó por una terrible depresión, razón por la cual subió de peso, tuvo insomnio y hasta se la pasaba llorando por todo.

Sin embargo, el video no solo dio a conocer este terrible momento, sino para motivar a otros a superarlo, asegurando que fueron unos meses muy difíciles, pero que ya se siente mejor, por lo que dio gracias a Dios y a su ex pareja Cynthia Klitbo, a la que hoy se refiere como su “amiga”, por el apoyo que le mostró en esos tiempo difíciles.

“Hace unos meses tuve uno de los dolores más grandes de mi vida y no es queja solo quiero contarles cómo pude superar esta situación, hoy en día me siento mucho mejor, me acerqué a Dios, perdoné y mi corazón sanó, muchas gracias a mi amiga Cynthia Klitbo por el apoyo en esta etapa tan dura, me estoy recuperando y mejorando Gracias a mi doctora favorita de Getsuyabi Acupuntura Medica por tantas terapias, gracias a mi familia”, escribió en la descripción de la publicación.

Por otro lado, el influencer indicó en el audio del video que fueron varios meses tratando de salir de esto, por lo que se motivó a dar algunos consejos para que las personas puedan verlo, y sepan cómo salir de ahí y seguir adelante.

“Quiero platicarte esta historia, hace unos meses estuve tan deprimido que subí muchísimo de peso, tenía insomnio y lloraba por todo, pero… No vengo a causarte lastima, al contrario, quiero decirte que la depresión se puede eliminar, levántate temprano, haz ejercicios, cambia tu alimentación, motívate, esfuérzate, haz una dieta de personas tóxicas o que te hagan daño, acércate a Dios y agradécele cada día de tu vida”, indicó.

“Y no le pongas atención a todos esos perdedores que te quieren ver caer”, continuó diciendo, “Y si sientes que no puedes, busca ayuda profesional, no tiene nada de malo y ¿por qué no?, siéntete guapo, siéntete sexy, divertido, y cuando hayas eliminado ese dolor, sal a la calle a brillar mi niño”, finalizó Rey en el video que alcanzó más de 8mil me gusta.