“Me traía de mascota”: Miss Universo denuncia a Donald Trump por abusos

Donald Trump es uno de los exmandatarios del país de las barras y las estrellas que más polémicas ha causado en los últimos años. Desde sus diversas declaraciones, hasta algunas denuncias, el magnate volvió al escándalo público por el “abuso” que realizó a Alicia Machado, ganadora del concurso de belleza “Miss Universo” en 1996.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz relató diversas situaciones íntimas y controversiales que sufrió por parte de Donald Trump cuando participó en el concurso de belleza “Miss Universo”, mismo año en que el empresario adquirió la franquicia.

“La imagen que se pretendía dar de la mujer no era la correcta, la Miss Universo era una especie de diplomática, no una prepago... Vivir en manos de Trump es algo que no voy a olvidar nunca”, comentó Machado.

Además, aseguró que ganar el popular concurso fue demasiado difícil porque padeció de diversos problemas de autoestima y recibió un “bullying masivo”, revelando que “Nunca fui una niña ‘bulleada’ hasta que llegué a las manos de Trump”.

Abusos por parte de Donald Trump

La modelo contó en la entrevista que al salir victoriosa tenía por obligación acudir a todos los eventos y fiestas del millonario:”me traía como chihuahueño, de su mascota, no era legal, yo no era dama de compañía, yo era Miss Universo, él quiso comprar el concurso para tener su harem”.

El ataque fue más allá del psicológico ya que la actriz aseguró que el expresidente de los Estados Unidos le agarró una nalga e intentó estar a solas con ella en un cuarto, pese a que ella no quería mantener algún contacto con el político.

